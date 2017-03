Merken Gemerkt

VW zeigt Level-5-Konzeptfahrzeug

Mit Sedric (Self-driving car) gibt der Volkswagen Konzern nun erstmals einen konkreten Ausblick für automatisiertes Fahren der höchsten Stufe (Level 5).

Das Self-Driving Car des Volkswagen Konzerns wurde von Grund auf für autonomes Fahren entwickelt. (© Volkswagen AG)

Entwickelt und gebaut wurde das Konzeptfahrzeug im Volkswagen Group Future Center in Potsdam und soll aufzeigen, wie ein neues integriertes Gesamtsystem Mobilität in der Zukunft funktionieren kann. Der Button, mit dem der Nutzer mit Sedric in Kontakt tritt, soll die Welt zu einem völlig neuen Mobilitätserlebnis öffnen. Denn ein simpler Druck auf diesen Knopf genügt und das Fahrzeug fährt vor – voll elektrisch, voll vernetzt und voll autonom. Es erledigt sämtliche Fahrfunktionen selbständig – ohne Lenkrad, Pedale oder Cockpit.

Das Bedienelement besteht aus einem Knopf zum Drücken und einem Ring, der mit farbigen Signalen die Ankunftszeit von Sedric signalisiert sowie über Vibrationssignale, die blinde Menschen zum Fahrzeug führt. Das innovative Bedienelement dient zugleich als eine umfassende Mobilitäts-ID, die weltweit funktioniert, auch auf Geschäftsreisen oder am Urlaubsort genügt ein einziger Knopfdruck und Sedric fährt als autonomes Shared Mobility Fahrzeug vor. Es kann die Kinder zur Schule und anschließend die Eltern ins Büro fahren, selbstständig einen Parkplatz suchen, bestellte Einkäufe einsammeln und Besucher vom Bahnhof und den Sohn vom Sportplatz abholen – alles auf Knopfdruck, per Sprachbefehl oder mit einer Smartphone App.

"Sedric ist Vorreiter und Ideengeber für das autonome Fahren. Viele Elemente und Funktionen dieses Concept Cars werden wir in den kommenden Jahren in den Fahrzeugen unserer Marken wiederfinden", erklärte Matthias Müller, Vorstandvorsitzender des Volkswagen Konzerns. Nach dem Einstieg kann die Kommunikation mit Sedric über Sprache erfolgen. Das Ziel, der Weg dorthin, die Fahrzeit, die aktuelle Verkehrssituation, vielleicht ein kurzer Zwischenhalt unterwegs – mit Sedric können die Nutzer wie mit einem persönlichen Assistenten sprechen. Unterwegs haben sie die Freiheit, ihre Zeit völlig individuell zu nutzen. Die Windschutzscheibe als großer OLED-Bildschirm mit Augmented Reality dient dazu als Kommunikations- und Entertainmentzentrale.