03.06.2019

Volvo und Varjo vernetzen reale und virtuelle Welt Forschung und Entwicklung

Die Volvo Car Group hat zusammen mit Varjo, einem finnischen Hersteller von Augmented-Reality-Headsets, einen Mixed-Reality-Ansatz zur Bewertung von Prototypen, Designs und aktiven Sicherheitssystemen entwickelt. Unterstützt wird diese Zusammenarbeit vom Volvo Cars Tech Fund, der in Varjo investiert.

Mit dem Konzept von Volvo und Varjo verschmelzen die reale und virtuelle Welt: Durch das Mixed-Reality-Headset konnten während der Fahrt mit einem echten Auto virtuelle Elemente und sogar komplette Funktionen ergänzt werden. Sowohl der Fahrer als auch die Fahrzeugsensoren nahmen diese Erweiterungen laut Volvo als real wahr.

Das Varjo XR-1 Headset ermöglicht eine fotorealistische gemischte oder virtuelle Realität in hoher Auflösung. Dadurch lassen sich die automobilen Entwicklungszeiten verkürzen, da Features und Designmerkmale praktisch sofort bewertet werden können. Im Vergleich zum Vorgänger verfügt das XR-1 Headset über hochauflösende Kameras und ermöglicht die Darstellung von Mixed Reality. Die Volvo Entwickler und Ingenieure können zukünftige Autos fahren und alle Funktionen in einer Simulationsumgebung testen – und das viele Jahre, bevor die Fahrzeuge auf den Markt kommen.

Entwicklung von Sicherheitssystemen

Der XR-1 ermöglicht den Volvo Ingenieuren auch eine einfachere Entwicklung und Bewertung aktiver Sicherheitslösungen. Die Sicherheitsexperten können in der schwedischen Forschungseinrichtung reale Autos fahren, dabei das XR-1-Headset tragen und virtuelle aktive Sicherheitssysteme testen, die über Augmented Reality in die reale Umgebung integriert werden. Bestandteil des XR-1 ist eine präzise Eyetracking-Technik. Sie zeigt, wie neue Funktionen von den Fahrern genutzt werden und ob sie in irgendeiner Weise abgelenkt werden. Damit kann Volvo neue Funktionen entwickeln, ohne zusätzliche Ablenkung zu verursachen.

