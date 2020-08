Merken Gemerkt

Merken

07.08.2020

"Volvo on Call" motiviert zum elektrischen Fahren Elektromobilität

Die kostenlose „Volvo on Call“-App verwandelt sich jetzt in einen elektrifizierten „Schrittzähler“. Wer ein Volvo Recharge Modell mit Plug-in-Hybridantrieb fährt, erhält über die Smartphone-App nun zusätzliche Informationen zu seinen elektrischen Fahrgewohnheiten.

Mit der neuen und verbesserten Volvo on Call App sehen die Fahrer unter anderem, wie hoch der Anteil der elektrisch und damit lokal emissionsfrei zurückgelegten Strecke ist sowie den dabei angefallenen Stromverbrauch. Im weiteren Jahresverlauf wird für die Nutzer auch ersichtlich, welche Auswirkungen ihre Fahrweise auf ihren CO 2 -Fußabdruck hat und wie sich die Kraftstoffkosten durch häufigeres Fahren im vollelektrischen Modus senken lassen.

© Volvo Cars

© Volvo Cars

© Volvo Cars

© Volvo Cars 1 | 0 © Volvo Cars

© Volvo Cars

© Volvo Cars

© Volvo Cars 1 | 0

Die erweiterten Funktionen der Volvo on Call App, die auf dem Feedback von Kunden basieren, beschränken sich dabei nicht allein auf Neuwagen. Sie sind für alle Volvo Plug-in-Hybridmodelle verfügbar, die auf den ab 2015 eingeführten Fahrzeugplattformen SPA und CMA basieren – und das in 47 Ländern, in denen die Volvo on Call App weltweit verfügbar ist. In China werden ähnliche Funktionen in die beliebte WeChat Plattform integriert.

Björn Annwall - Head of EMEA bei Volvo Cars © Volvo

„Wie ein Schrittzähler, der Menschen zu mehr Sport animiert, wird die App den Nutzern helfen, nachhaltiger zu fahren, weil sie einen besseren Einblick in ihr individuelles Fahrverhalten bekommen“, erklärt Björn Annwall, Head of EMEA bei Volvo Cars. „Wir sehen Plug-in-Hybride als ‚Teilzeit-Stromer‘, die Verhaltensänderungen bei Menschen fördern und den Übergang zu vollelektrischen Fahrzeugen erleichtern“.

„Ein Jahr Ladestrom inklusive“

Kunden, die sich zwischen dem 16. Oktober 2019 und dem 30. September 2020 für ein Volvo Recharge Modell entschieden haben bzw. noch entscheiden, motiviert Volvo zusätzlich mit der Aktion „Ein Jahr Ladestrom inklusive“. Den Nutzern von Recharge Modellen werden bis zu 3.000 Kilowattstunden (kWh) Energie erstattet, je nachdem wie viele Kilometer sie rein elektrisch unterwegs sind. Diese Kunden sehen in der aktualisierten Volvo on Call App, die im Apple App Store oder Google Play Store kostenlos verfügbar ist, den Status der Rückerstattung. Die genauen Teilnahmebedingungen der Aktion finden sich online.