27.04.2018

Volvo kooperiert mit Amazon für Paketzustellung in den USA Logistik

Damit sich Volvo-Fahrer in den USA ihre Pakete ins Auto liefern lassen können, kooperiert der schwedische Automobilhersteller mit dem Internet-Konzern Amazon. Damit wird die Volvo on Call Plattform erweitert. Der Service ist zunächst in 37 amerikanischen Städten und Umgebung verfügbar, weitere sollen folgen.

© Volvo

Für die Lieferung ins Fahrzeug benötigen Kunden die Amazon Key App, mit der sie ihren Amazon-Account mit dem Zugang bei Volvo on Call verbinden. Nach Einrichtung und Festlegung eines Zustellorts können sie auf Amazon.com einkaufen und als Lieferoption „ins Fahrzeug“ auswählen.

Vor der Zustellung des Pakets werden die Kunden per Amazon Key App und Volvo on Call App benachrichtigt. Am Tag der Zustellung sollten sie ihr Fahrzeug im Bereich der Lieferadresse parken, sodass der Fahrer das Paket im geplanten Zeitrahmen zustellen kann. Nach erfolgreicher Zustellung und Verriegelung des Fahrzeugs wird der Kunde benachrichtigt.

Volvo bietet schon seit 2015 in den nordischen Ländern und in der Schweiz die Lieferung von Bestellungen ins Auto an.

