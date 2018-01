Merken Gemerkt

29.01.2018

Volvo erzielte 2017 einen weltweiten Rekordabsatz Automobile

Mit einem erneuten Absatzrekord hat Volvo das abgelaufene Jahr 2017 beendet. Der schwedische Hersteller verkaufte 2017 weltweit 571.577 Fahrzeuge, was einer Steigerung von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

© Volvo Car Group

Die größten Zuwächse entfielen auf die Asien-Pazifik-Region, in der Volvo ein Absatzplus von 20,9 Prozent verzeichnete. Getragen wurde diese Steigerung insbesondere von China, dem größten Einzelmarkt der Marke. Dort konnte der Hersteller gegenüber 2016 um 25,8 Prozent auf 114.410 Einheiten zulegen.

In Europa, dem Nahen Osten und Afrika registrierte das Unternehmen ein Plus von 3,3 Prozent auf 320.988 Einheiten. In Deutschland kletterten die Neuzulassungen dabei das vierte Jahr in Folge – diesmal um mehr als zwei Prozent auf rund 41.000 Einheiten. In Schweden steht ein Plus von 5,9 Prozent auf 74.397 Fahrzeuge zu Buche. In der Region Amerika stieg der Absatz um 0,7 Prozent auf 97.921 Einheiten.

Volvo Cars läutete unlängst den Abschied von Fahrzeugen ein, die ausschließlich mit einem Verbrennungsmotor unterwegs sind. Das Unternehmen setzt künftig den Fokus auf Elektrifizierung und rückt sie in den Mittelpunkt aller Aktivitäten: Jedes ab 2019 neu eingeführte Volvo Modell wird demnach über einen Elektromotor verfügen.

Volvo wird darüber hinaus zwischen 2019 und 2021 Zehntausende von Fahrzeugen, die auf autonomes Fahren ausgelegt sind, an den Fahrdienstleister Uber verkaufen. Die beiden Unternehmen haben dazu eine Rahmenvereinbarung unterzeichnet.

