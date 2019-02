Merken Gemerkt

26.02.2019

Volvo erweitert Hybrid-Antriebspalette eMobility

Der schwedische Automobilhersteller Volvo hat elektrifizierte Antriebe vorgestellt, die in der kompletten Modellpalette zum Einsatz kommen. In jedem Modell wird künftig mindestens ein Plug-in-Hybridantrieb angeboten, darunter beispielsweise die optimierten T8 Twin Engine und T6 Twin Engine Motoren. Darüber hinaus halten in den kommenden Monaten Mildhybride Einzug in die Volvo Modelle, den Auftakt bilden die großen SUV Volvo XC90 und Volvo XC60 mit Dieselmotor, zu einem späteren Zeitpunkt folgt die Benzinvariante.

© Volvo Car

Die Mildhybrid-Modelle nutzen ein fortschrittliches Bremsenergie-Rückgewinnungssystem, das die Verbrennungsmotoren der Drive-E Familie um eine zusätzliche elektrifizierte Antriebsoption erweitert. Das System wandelt beim Bremsen kinetische Energie in elektrische Energie um und setzt diese beim Beschleunigen wieder frei. Die neuen Mildhybride sind künftig auch auf der Heckklappe anhand einer neuen Nomenklatur (B) erkennbar. Der neue Antriebsstrang mit Brake-by-Wire-System bietet dem Fahrer bis zu 15 Prozent Kraftstoffeinsparung und CO2-Reduzierung unter realen Fahrbedingungen.

Die Volvo Car Group hat außerdem die Fertigungskapazitäten ausgebaut: 25 Prozent der Gesamtproduktion kann künftig auf Plug-in-Hybridfahrzeuge mit Twin Engine entfallen. Darüber hinaus erwartet das Unternehmen, dass die neuen „B“-Antriebe sukzessive zum Standard werden. Damit kommt Volvo seinem Ziel näher, bis Mitte des nächsten Jahrzehnts alle Fahrzeuge zu elektrifizieren.

Für die Volvo Modelle auf Basis der skalierbaren Produkt-Architektur (SPA) gibt es außerdem neue und verbesserte Antriebe: Der optimierte T8 Twin Engine verfügt über eine neue Batterie und ein verbessertes Brake-by-Wire-System. Der T8 Twin Engine ist für alle Modelle der Volvo 60er und 90er Baureihe erhältlich. Auch der kleinere T6 Twin Engine ist künftig mit der neuen Batterie und Brake-by-Wire-Technik kombiniert.

