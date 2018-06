Merken Gemerkt

19.06.2018

Volvo Cars Tech Fund investiert in Luminar Investment

Volvo Cars hat über seinen Investment-Fonds eine strategische Investition getätigt und sich an Luminar beteiligt. Das Start-up-Unternehmen entwickelt Sensortechnik für autonom fahrende Fahrzeuge. Die Investition soll eine bereits bestehende Zusammenarbeit zwischen beiden Unternehmen vertiefen.

© Volvo Cars

Luminar betreibt Zentralen in Palo Alto (Kalifornien) und Orlando (Florida) und arbeitet an der Entwicklung und Erprobung seiner Sensortechnik in Volvo Fahrzeugen. Die Lidar-Technik nutzt Laserimpulse zur Objekterkennung und spielt eine Rolle für die Entwicklung sicherer autonom fahrender Fahrzeuge.

Der Volvo Cars Tech Fund wurde 2018 gegründet, um in Technologie-Start-ups weltweit investieren zu können. Im Visier hat Volvo dabei strategische Technologie-Trends wie künstliche Intelligenz, Elektrifizierung, autonomes Fahren und digitale Mobilitätsdienste.

