06.03.2020

Volvo Cars eröffnet Batteriemontage in Belgien eMobility

Volvo Cars hat am 5. März 2020 seine Batterie-Montagehalle im Werk Gent eingeweiht. Am belgischen Standort läuft im weiteren Jahresverlauf die Produktion des Volvo XC40 Recharge P8 AWD an, des ersten vollelektrischen Modells des schwedischen Herstellers.

Antriebsstrang © Volvo Cars

Volvo will seine komplette Modellpalette elektrifizieren, der Batteriemontage kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Das Werk Gent wird anderen Fertigungsstätten Erkenntnisse in Bezug auf Prozessoptimierung und Effizienz liefern. Gent ist einer der beiden europäischen Volvo Produktionsstandorte, bereits seit 1965 laufen hier Fahrzeuge der schwedischen Marke vom Band. Zurzeit beschäftigt das Werk rund 6.500 Mitarbeiter.

Volvo hat Anfang des Jahres angekündigt, dass auch das US-Werk nahe Charleston im Bundesstaat South Carolina eine eigene Batteriefertigung erhält. Der Bau dieser Montagelinie soll im Herbst starten. Das Unternehmen wird batterieelektrische Fahrzeuge außerdem in einer von Volvo betriebenen Produktionsstätte im chinesischen Luqiao bauen, wo Volvo Modelle auf Basis der kompakten Modular-Architektur (CMA) gemeinsam mit denen der Schwestermarken Polestar und Lynk & Co vom Band laufen.

Im vergangenen Jahr unterzeichnete Volvo Cars langfristige Lieferverträge mit zwei Batterielieferanten: CATL aus China und LG Chem aus Südkorea. Die Vereinbarungen umfassen die Lieferung von Batterien für die nächste Generation von Volvo – darunter auch der Volvo XC40 Recharge P8 AWD.

Der eMobility-Plan

In den nächsten fünf Jahren bringt Volvo jedes Jahr ein neues vollelektrisches Auto auf den Markt. Schon 2025 soll jedes zweite verkaufte Fahrzeug mit reinem Elektroantrieb unterwegs sein, der Rest mit Hybridantrieb. Alle Volvo Modelle, die über eine externe Lademöglichkeit verfügen, werden dabei unter dem Begriff „Recharge“ zusammengefasst – also sowohl vollelektrische Fahrzeuge als auch solche mit Plug-in-Hybridantrieb.

Der Volvo XC40 Recharge P8 ist nicht nur das erste vollelektrische Modell der schwedischen Premium-Marke, sondern auch das erste Volvo Fahrzeug mit einem Infotainment-System auf Basis des Google Betriebssystems Android.

