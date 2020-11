Merken Gemerkt

05.11.2020

Volvo Cars investiert in die Entwicklung von Elektromotoren Fortschritte bei Effizienz, Performance und Komfort angestrebt

Volvo treibt die Eigenentwicklung von Elektromotoren für die nächste Generation von Volvo Fahrzeugen voran. Das Unternehmen hat in Shanghai (China) ein neues Labor für Elektromotoren eröffnet und erweitert damit das globale Netzwerk von Einrichtungen, in denen Komponenten für Elektrofahrzeuge entwickelt und erprobt werden. Aktuell arbeitet Volvo bereits im schwedischen Göteborg an Elektromotoren und betreibt in Schweden und China Labore für die Batterieentwicklung.

Volvo baut sein Entwicklungsnetzwerk für E-Motoren und Batterien in Schweden und China weiter aus. ©Volvo Car German

Elektromotoren nehmen in der Fahrzeugentwicklung zunehmend die Rolle von Verbrennungsmotoren ein und sind zusammen mit Batterien und Leistungselektronik ein wesentlicher Baustein von Elektroautos. Das Zusammenspiel dieser drei Komponenten ist in der Entwicklung von Premium-Elektrofahrzeugen ein entscheidender Faktor.



Durch die hauseigene Entwicklung von Elektromotoren sind die Volvo Ingenieure in der Lage, die Motoren und den gesamten elektrischen Antriebsstrang in neuen Volvo Modellen weiter zu optimieren. Damit sind weitere Fortschritte im Hinblick auf Energieeffizienz und Gesamt-Performance möglich.

Marke muss auch bei E-Motoren erkennbar sein

„Wenn wir Elektromotoren selbst entwickeln, können wir sie noch besser abstimmen und auf ein höheres Niveau heben“, sagt Henrik Green, Chief Technology Officer bei Volvo. „Durch die kontinuierliche Verbesserung von Energieeffizienz, Performance und Komfort ermöglichen wir ein elektrisches Fahrerlebnis, das der Marke Volvo angemessen ist.“

Elektromotoren sind für einige typische Features von E-Autos verantwortlich, darunter die direkte Beschleunigung aus dem Stand und das sogenannte Ein-Pedal-Fahren, bei dem das Fahrpedal sowohl zum Beschleunigen als auch zum Verzögern verwendet wird.



Das neue Labor in Shanghai hat im vergangenen Monat seine Arbeit aufgenommen. Es konzentriert sich vornehmlich auf die Motorenentwicklung für vollelektrische und Hybrid-Fahrzeuge, die auf der kommenden Generation der skalierbaren Fahrzeugplattform SPA 2 basieren.

Mit E-Motoren Klimaziele erreichen

Die Investitionen in die E-Motoren-Entwicklung sind ein weiterer Schritt zur Umsetzung der Klimaziele und der Elektrifizierungsstrategie von Volvo. Im Jahr 2025 soll bereits die Hälfte des gesamten Volvo Absatzes auf vollelektrische Fahrzeuge entfallen, der Rest auf Hybride.

Die Elektrifizierung ist Teil des umfassenden Klimaplans des Unternehmens. Darin werden die Senkung von CO2-Emissionen bei allen Produkten und in allen Geschäftsbereichen, in der Produktion und in der gesamten Lieferkette sowie ein zunehmendes Recycling und Wiederverwenden von Materialien angestrebt. Die CO2-Emisionen, die pro Fahrzeug über den gesamten Lebenszyklus entstehen, sollen bis 2025 um 40 Prozent gegenüber dem Stand von 2018 sinken. Bis 2040 will das Unternehmen vollkommen klimaneutral arbeiten.

