05.12.2018

Volvo Car nutzt Lidar- und Erkennungstechnik von Luminar Sicherheit

Volvo Car Group und Luminar, ein Start-up-Unternehmen für Sensortechnik für autonome Fahrzeuge, haben aktuelle Lidar-Sensor- und Erkennungstechnik vorgestellt. Die Entwicklung modernder Wahrnehmungsfähigkeiten ist eines der Projekte, in denen die Volvo Car Group mit Partnern an sicheren autonom fahrenden Autos arbeitet.

Die Weiterentwicklung der Lidar-Technik, die Laserimpulse zur Objekterkennung einsetzt, ist ein wesentlicher Baustein für die Sicherheit autonomer Fahrzeuge. Mit zuverlässiger Erkennung über große Entfernungen ermöglicht sie ein sicheres Navigieren auch in komplexen Verkehrsumgebungen und bei höheren Geschwindigkeiten.

Die von Luminar in Zusammenarbeit mit der Volvo Car Group entwickelte Technik ermöglicht es, menschliche Körperhaltungen einschließlich einzelner Gliedmaßen wie Arme und Beine zu erkennen, was mit diesem Sensortyp bisher nicht möglich war. Zudem können Objekte in bis zu 250 Meter Entfernung erfasst werden, eine weitaus größere Reichweite als mit jeder derzeit verfügbaren Lidar-Technik.

Die Entwicklung wurde auf der Automobility LA vom 26. – 29. November 2018 in Los Angeles gezeigt. © Volvo

