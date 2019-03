Merken Gemerkt

26.03.2019

Volvo Car Group strukturiert Management Team neu Personalien

Die Volvo Car Group mit Sitz im schwedischen Göteborg strukturiert zum 1. April 2019 ihr Executive Management Team um. Um die technologische Entwicklung und Digitalisierung in den Mittelpunkt zu stellen, nimmt der Autobauer diverse Management-Ernennungen vor.

© Volvo Car Group

Björn Annwall ist aktuell Head of Global Consumer Experience. Er wird den Bereich Commercial Operations leiten und in dieser Funktion für das weltweite Kerngeschäft der Volvo Car Group und dessen Weiterentwicklung verantwortlich sein. Annwall steht künftig auch an der Spitze der Region EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika), zu der auch der deutsche Markt zählt, und kümmert sich um die Koordination zwischen den einzelnen Regionen EMEA, Amerika – unverändert mit Anders Gustafsson an der Spitze – und Asien-Pazifik (APAC), die weiterhin Xiaolin Yuan leitet. Weitere Funktionen, die Teil dieses Bereichs sind, betreffen den Customer Service sowie das fusionierte globale Marketing- und Kommunikationsteam.

Lex Kerssemakers, bisheriger Head of Commercial Operations und EMEA-Chef, wird im neu geschaffenen Bereich Direct Consumer Business den Aufbau neuer direkter Geschäftsbeziehungen mit Kunden verantworten. In dieser Funktion wird Kerssemakers für das Auto-Abo Care by Volvo, die eigenständige Einheit M, den gemeinsamen Mobilitätsdienst sowie Uptime, das neue Kundendienstgeschäft des Unternehmens, zuständig sein.

Henrik Green leitet innerhalb des Vorstandes weiterhin die Forschung und Entwicklung und wird zusätzlich den Bereich Product Creation & Quality übernehmen, der um das Design und Consumer & Enterprise Digital erweitert wird. Diese Struktur stärkt die Verknüpfung zwischen den digitalen Angeboten von Volvo und der Softwareentwicklung im Auto.

Weitere Veränderungen im Executive Management Team

Unabhängig von der vorgenannten Umstrukturierung übernimmt Finanzchef Hans Oscarsson ab dem 1. August den Posten des Chief Executive Officer (CEO) der Geely Sweden Holding AB – jener Gesellschaft, die für die Investitionen der Geely-Gruppe in der nordischen Region verantwortlich ist. Sein Nachfolger wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Darüber hinaus wird Thomas Ingenlath, Chief Executive Officer (CEO) der Performance-Marke Polestar, das Executive Management Team der Volvo Car Group verlassen. Ingenlath wird aber weiterhin für das Design des Konzerns verantwortlich sein und eng mit Robin Page, Head of Design bei Volvo, zusammenarbeiten.

