23.08.2017

Volkswagen unterstützt die Formula Student Germany 2018

Volkswagen setzt sein Engagement beim internationalen Konstruktionswettbewerb Formula Student Germany (FSG) fort und wird in der kommenden Rennsaison wieder ausgewählte Hochschulteams unterstützen.

Fachgespräch am und im Elektro-Rennwagen LR17 vom Lions Racing Team der TU Braunschweig: Prof. Stefan Gies (l.) und Hans-Joachim Stuck (im Cockpit) mit Lions Racing Team-Chef Marvin Bergner. (Bild: Volkswagen)

Das Unternehmen konzentriert sich dabei auf zwei zukunftsweisende und technologisch besonders anspruchsvolle FSG-Wettbewerbskategorien: „Electric" für Elektro-Rennwagen und „Driverless" für autonom fahrende Fahrzeuge.

Bei der Formula Student starten alle Teams mit Fahrzeugen, die sie selbst entwickeln und aufbauen. Nicht unbedingt der schnellste Rennwagen gewinnt, sondern das beste Gesamtpaket. Mehrere Juroren-Wertungen fließen in das Endergebnis ein: Rundkurs- und Slalomfahrten, Tests zu Ausdauer, Beschleunigung und Energieeffizienz sowie Business- und Kostenpläne. An der diesjährigen Formula Student Germany in Hockenheim beteiligten sich 115 Hochschulteams mit rund 3.000 Studierenden aus rund 20 Ländern.

Die Formula Student Germany 2018 wird wieder auf dem Hockenheimring ausgetragen.

