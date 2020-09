Merken Gemerkt

29.09.2020

Volkswagen und Uber kooperieren Pilotprojekt mit E-Fahrzeugen in Berlin

Volkswagen hat in der vergangenen Woche mit der Fahrtenvermittlungsplattform Uber ein Pilotprojekt zur Nutzung von E-Fahrzeugen im nachhaltigen Ride-Hailing Service „Uber Green“ gestartet.

Im Rahmen einer virtuellen Veranstaltung haben sich Uber-Mietwagenpartner über die Hintergründe und Möglichkeiten der Kooperation informiert. Mit dem e-Golf steht ihnen in Berlin ab sofort eine lokal emissionsfreie Alternative aus dem Modellportfolio von Volkswagen zur Verfügung. Ziel des Pilotprojekts ist der Einsatz einer bis zu dreistelligen Anzahl e-Golf Jahreswagen.

© Newspress/Volkswagen

Bereits seit 2018 setzt Volkswagen den e-Golf erfolgreich bei seinem eigenen Car-Sharing Service We Share ein. Holger B. Santel, Leiter Vertrieb und Marketing Deutschland der Marke Volkswagen Pkw, sagte: „Über die Kooperation mit Uber leisten wir mit unseren lokal CO 2 -neutralen E-Fahrzeugen einen Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität in urbanen Räumen. Darüber hinaus gewinnen wir wichtige Erkenntnisse aus dem anspruchsvollen Dauerbetrieb eines batterieelektrischen Fahrzeugs in einem Ride-Hailing Service und werden diese für künftige Fahrzeuge nutzen.“

E-Offensive der Marke Volkswagen

Christoph Weigler, General Manager Uber DACH, ergänzte: „Wir freuen uns, mit Volkswagen einen der weltweit wichtigsten Treiber der E-Mobilität als Partner für unsere Vermittlungsplattform gewonnen zu haben. Die E-Fahrzeuge von Volkswagen passen perfekt zu unserem nachhaltigen Konzept ‚Uber Green‘. Die Kooperation bietet unseren Mietwagen-Partnern eine wirtschaftlich attraktive Möglichkeit, kurzfristig auf emissionsfreie Antriebsarten umzusteigen. Darüber hinaus zeigen unsere Erfahrungen, dass Menschen nach der ersten Fahrt in einem vollelektrischen Auto dem Thema Elektromobilität deutlich offener gegenüberstehen.“

Im Zuge ihrer E-Offensive plant die Marke Volkswagen bis 2022, Elektroautos in allen wesentlichen Fahrzeugsegmenten anzubieten. Volkswagen will in den kommenden Jahren zum Weltmarktführer in der E-Mobilität werden und investiert dafür bis 2024 konzernweit 33 Milliarden Euro, davon allein 11 Milliarden bei der Marke Volkswagen. Für 2025 rechnet die Marke Volkswagen mit 1,5 Millionen produzierten E-Autos.

Emissionsfreie Mobilitätsplattform von Uber

Uber hatte im September angekündigt, sich bis 2040 zu einer emissionsfreien Mobilitätsplattform zu entwickeln, auf der 100 Prozent der angebotenen Fahrten mit abgasfreien Fahrzeugen, öffentlichen Verkehrsmitteln oder Mikromobilitätsangeboten durchgeführt werden.