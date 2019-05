Merken Gemerkt

08.05.2019

Volkswagen und Siemens kooperieren bei Cloud-Anwendungen Vernetzung

Siemens wird Integrationspartner der Volkswagen Industrial Cloud und damit dazu beitragen, Maschinen und Anlagen unterschiedlicher Hersteller in den 122 Volkswagen-Fabriken in der Cloud miteinander zu vernetzen. Durch die dadurch ermöglichte Datentransparenz und -analytik sollen die technologischen Voraussetzungen für Produktivitätssteigerungen in den Werken von Volkswagen geschaffen werden.

© Volkswagen AG/Siemens

Darüber hinaus machen Siemens sowie Maschinen- und Anlagenlieferanten Anwendungen und Apps aus dem Internet-of-Things-System MindSphere in der Volkswagen Industrial Cloud verfügbar. Siemens und Volkswagen wollen zudem perspektivisch gemeinsam mit Maschinen- und Anlagenlieferanten neue Funktionen und Services für die Industrial Cloud entwickeln, die dann allen künftigen Partnern der Industrial Cloud zur Verfügung stehen.

Fertigungsprozesse optimieren

Siemens bringt sein Know-how in der Automatisierung, der Vernetzung von Maschinen und Anlagen sowie der industriellen IoT-Welt in die Zusammenarbeit ein. Das umfasst neben Anwendungen und Apps der MindSphere-Plattform auch sogenannte Industrial Edge-Lösungen. Hierbei werden Produktionsdaten direkt von Endgeräten und Maschinen bzw. in Fertigungsprozessen verarbeitet und analysiert, bevor sie in der Industrial Cloud zusammengefasst werden. So lassen sich komplexe Fertigungsprozesse optimieren, und die Qualität und Güte der Daten, die in die Industrial Cloud übertragen werden, verbessern.

Vorausschauende Wartung

Siemens, aber auch MindSphere-Partner, werden beispielsweise auch Applikationen für die vorausschauen Wartung (Predictive Maintenance) von Maschinen einbinden – also vorausberechnete, optimierte Wartungszyklen. Diese lassen sich über die Industrial Cloud-Anbindung dann auf alle Standorte von Volkswagen übertragen. Die Produktionslandschaft und Lieferkette von Volkswagen lässt sich damit effizienter steuern, denn auch die angeschlossenen Zulieferer und Maschinenhersteller profitieren von den datenbasierten Erkenntnissen.

Mit der Volkswagen Industrial Cloud, die Volkswagen gemeinsam mit Amazon Web Services (AWS) aufbaut, will der Volkswagen Konzern die Grundlage für die durchgängige Digitalisierung seiner Produktion und Logistik schaffen. Langfristig geht es auch um die Integration der globalen Lieferkette von Volkswagen mit über 30.000 Standorten von mehr als 1.500 Zulieferern und Partnerunternehmen. Die Industrial Cloud steht als Plattform perspektivisch auch weiteren Partnern offen.

