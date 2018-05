Merken Gemerkt

Merken

02.05.2018

Volkswagen Truck & Bus steigert Absatz im ersten Quartal 2018 um 16 % Finanzen

Volkswagen Truck & Bus hat in den ersten drei Monaten 2018 seinen Nutzfahrzeugabsatz1 steigern können und 53.220 Fahrzeuge verkauft – das entspricht einem Plus von 16 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dabei haben alle drei Marken MAN, Scania und Volkswagen Caminhões e Ônibus zum Absatzerfolg der Gruppe beigetragen.

© VW

Das Lkw-Geschäft der Gruppe entwickelte sich in den ersten drei Monaten 2018 positiv. Die Marken von Volkswagen Truck & Bus setzten mit 46.770 Lkw rund 11 % mehr ab als im Vorjahr. In der Region EU28+2 (Mitgliedsstaaten der EU, Norwegen und Schweiz) erreichte die Gruppe mit einem Absatz von 27.260 Lkw ein Plus von rund 3 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damit führt Volkswagen Truck & Bus mit einem Marktanteil von 31,1 % das Lkw-Segment in der Region EU28+2 weiter an. In Russland hat sich die Zahl der abgesetzten Fahrzeuge infolge der wirtschaftlichen Erholung und des Ersatzbeschaffungsbedarfs um rund 60 % auf 2.220 Einheiten beträchtlich erhöht. In Südamerika legte der Absatz auf 9.490 Lkw zu; eine sehr erhebliche Steigerung von rund 60 % gegenüber dem ersten Quartal 2017. Dies ist eine Folge der konjunkturellen Erholung, vor allem aber der starken Position als Marktführer im brasilianischen Lkw-Geschäft, wo der Marktanteil der Gruppe 42,1 % beträgt.

Im Busgeschäft waren die drei Marken von Volkswagen Truck & Bus in den ersten drei Monaten 2018 ebenfalls sehr erfolgreich. Insgesamt wurden 5.110 Busse abgesetzt, rund 36 % mehr als im Vorjahr. Zum Absatzzuwachs trug insbesondere Südamerika bei.

Die Volkswagen Truck & Bus GmbH ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Volkswagen AG. Im Jahr 2017 setzten die Marken der Volkswagen Truck & Bus GmbH insgesamt rund 205.000 Fahrzeuge ab. Das Angebot umfasst leichte, mittelschwere und schwere Lkw sowie Busse, die an 31 Standorten in 17 Ländern produziert werden. Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte das Unternehmen in seinen Nutzfahrzeugmarken weltweit rund 81.000 Mitarbeiter.

weitere Informationen