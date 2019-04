Merken Gemerkt

Merken

09.04.2019

Volkswagen tritt Automotive Grade Linux und der Linux Foundation bei Konsortium

VW ist Automotive Grade Linux (AGL) und der Linux Foundation beigetreten. Damit engagiert sich ein weiterer Fahrzeughersteller für mehr Offenheit in der Softwareentwicklung. AGL ist ein branchenübergreifendes Konsortium, das eine offene Plattform für das vernetzte Fahrzeug entwickelt. Die Linux Foundation ist eine gemeinnützige Organisation, die Masseninnovationen durch Open Source ermöglicht.

© Automotive Grade Linux

AGL ist ein Open-Source-Projekt der Linux Foundation, das die Art und Weise verändert, wie Automobilhersteller Software entwickeln. Mehr als 130 Mitglieder arbeiten an einer gemeinsamen Plattform, die als De-facto-Industriestandard dienen kann. Die Einführung einer offenen Plattform in der gesamten Branche ermöglicht es Automobilherstellern und Zulieferern, gemeinsam dieselbe Codebasis zu nutzen und wiederzuverwenden. Sie folgt dem Prinzip, dass Entwicklerein Produkt einmal entwickeln, das anschließend bei mehreren Autoherstellern zum Einsatz kommen kann. Das senkt die Entwicklungskosten, verkürzt die Time-to-Market für neue Produkte und reduziert die Fragmentierung innerhalb der Branche.

VW und Linux

Im Jahr 2008 brachte Volkswagen das Subsystem für das Controller Area Network (CAN) in den Linux Kernel 2.6.25 ein. Das ebnete den Weg für eine standardisierte Socket-API für Entwickler und ein gemeinsames CAN-Netztreibermodell für SoCs und PC-ähnliche CAN-Hardware. Im Zuge dessen haben Volkswagen- und Non-Automotive-CAN-Anwender viel voneinander gelernt, sodass die Linux-CAN-Unterstützung inzwischen in industriellen, automobilen und akademischen Einrichtungen (z.B. CERN) weit verbreitet ist. Die Arbeit mit Communities und die Bereitstellung von Wissen, Ideen und Quellcode erfordert eine neue Denkweise in der Automobilindustrie. Volkswagen tritt AGL bei, um ein Teil der Entwicklungsgemeinschaft für die gemeinsame Linux-Plattform im Automobilbereich zu werden.

Die AGL Unified Code Base (UCB)-Plattform wurde aus der Zusammenarbeit von Dutzenden Mitgliedsunternehmen geboren und ist eine Open-Source-Softwareplattform für Infotainment-, Telematik- und Kombianwendungen. Sie folgt dem Prinzip, dass Entwicklerein Produkt einmal entwickeln, das anschließend bei mehreren Autoherstellern zum Einsatz kommen kann.Sie stellt 70% des Ausgangspunktes für ein Entwicklungsprojekt dar und beinhaltet ein Betriebssystem, eine Middleware und ein Applikations-Framework. Automobilhersteller und Zulieferer können die Plattform mit Funktionen, Services und Branding an ihre individuellen Produkt- und Kundenbedürfnisse anpassen.

Automotive Grade Linux (AGL)

Automotive Grade Linux ist ein gemeinschaftliches Open-Source-Projekt, das Autohersteller, Zulieferer und Technologieunternehmen zusammenbringt, um die Entwicklung und Verbreitung eines vollständig offenen Software-Stacks für vernetzte Fahrzeuge zu beschleunigen. Mit Linux als Grundlage entwickelt AGL eine von Grund auf offene Plattform, die als De-facto-Industriestandard dienen kann, um eine schnelle Entwicklung neuer Funktionen und Technologien zu ermöglichen. Obwohl AGL in erster Linie auf das In-Vehicle-Infotainment (IVI) abzielt, ist sie eine Organisation, die sämtliche Software im Fahrzeug ansprechen will, darunter Instrumenten-Cluster, Head-up-Displays, Telematik, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und autonomes Fahren. Die AGL-Plattform steht allen zur Verfügung, und jeder kann an der Entwicklung teilnehmen.

Automotive Grade Linux ist ein gemeinschaftliches Projekt der Linux Foundation. Gemeinschaftliche Projekte der Linux Foundation sind unabhängig geförderte Softwareprojekte, die durch eine Zusammenarbeit profitieren, um Neuerungen über Branchen und Ökosysteme hinweg zu fördern.

Die Linux Foundation

Die Linux Foundation ist eine gemeinnützige Organisation, die die Entwicklung offener Technologien und deren Einführung in die Industrie beschleunigen will. Im Zuge dessen arbeiten weltweit führende Entwickler und Unternehmen, mit der Linux Foundation zusammen um offene Ökosysteme aufzubauen. Zusammen mit der weltweiten Open-Source-Community löst die Linux Foundation die schwierigsten Technologieprobleme, indem sie die größte gemeinsame Technologieinvestition der Geschichte schafft. Die im Jahr 2000 gegründete Linux Foundation bietet heute Tools, Schulungen und Veranstaltungen zur Skalierung von Open-Source-Projekten an, die zusammengenommen einen wirtschaftlichen Nutzen bringen, den kein Unternehmen alleine erreichen könnte.

Informationen zu AGL