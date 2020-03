Merken Gemerkt

06.03.2020

Volkswagen startet zweiten Jahrgang der Fakultät 73 Ausbildung

Am 02. März 2020 starteten 100 Studentinnen und Studenten ihr Qualifizierungsprogramm „Fakultät 73“ an der AutoUni. Sie werden in zwei Jahren in Vollzeit zu Junior-Softwareentwicklerinnen und Junior-Softwareentwicklern für die Automobilindustrie ausgebildet.

Die Volkswagen Group Academy begann Anfang März 2019 ihr Konzept mit dem ersten Ausbildungsjahrgang und verdoppelt 2020 auf zwei Jahrgänge. Zum 01.09.2020 startet die dritte Generation, für die sich noch bis zum 08.03.2020 interne oder externe IT-Talente bewerben können.

Neben neuen Studierenden aus den Volkswagen Standorten Hannover, Braunschweig, Salzgitter, Kassel und Wolfsburg haben Talente aus ganz Deutschland - zum Beispiel aus Berlin, Bremen, Aachen - bei der Fakultät 73 die Ausbildung aufgenommen.

Volkswagen hatte im Frühjahr 2019 damit begonnen, Softwareentwickler für den eigenen Bedarf selbst auszubilden. Entwickelt wurde das Programm von der Volkswagen Group Academy. Es bereitet die Teilnehmer auf eine Tätigkeit als Softwareentwickler bei Volkswagen vor. Auch im zweiten Jahrgang richtet es sich an Ausgebildete mit IT-Grundkenntnissen sowie interne und externe Bewerber mit anderer passender Erstqualifikation. Ein Studienabschluss wird nicht vorausgesetzt.

