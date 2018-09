Merken Gemerkt

Merken

14.09.2018

Volkswagen schließt QuantumScape-Transaktion ab Beteiligung

Der Volkswagen Konzern hat die geplante Anteilserhöhung am kalifornischen Technologieunternehmen QuantumScape abgeschlossen. Das Kontrollgremium CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States) hat die Transaktion genehmigt. Volkswagen investiert damit 100 Millionen US-Dollar in den Batteriespezialisten und wird größter automobiler Anteilseigner.

© VW

Volkswagen übernimmt mit seiner Anteilserhöhung auch einen Sitz im Aufsichtsrat. Darüber hinaus haben Volkswagen und QuantumScape ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet, um Feststoffbatterien zu produzieren. Es ist die Errichtung einer Produktionsanlage für Feststoffbatterien bis 2025 geplant.

Die Technologie der Feststoffbatteriezelle gilt als aussichtsreicher Ansatz für die Elektromobilität der übernächsten Generation. Diese Batterietechnologie bietet gegenüber der aktuell genutzten Lithium-Ionen-Technologie mehrere Vorteile: höhere Energiedichte, mehr Sicherheit, bessere Schnellladefähigkeit und einen deutlich geringeren Platzbedarf.

Das 2010 gegründete Unternehmen QuantumScape mit Sitz in San José im US-Bundesstaat Kalifornien hält über 200 Patente und Patentanträge für die Technologie der Feststoffbatteriezellen und gilt als Pionier bei der Entwicklung dieser Energiespeicher.

zu Volkswagen