05.11.2019

Volkswagen rüstet Werk Zwickau auf E-Mobilität um eMobility

Das Volkswagen-Werk Zwickau wird mit Investitionen von 1,2 Milliarden Euro komplett auf die Elektromobilität umgerüstet. Bereits im kommenden Jahr sollen rund 100.000 E-Modelle in Zwickau produziert werden, ab 2021 sollen es bis zu 330.000 E-Autos pro Jahr sein. Bis 2028 will Volkswagen konzernweit rund 22 Millionen Elektrofahrzeuge verkaufen. Das erste Modell des neuen ID.3 lief jetzt vom Band, ist aber noch nicht im normalen Verkauf erhältlich.

Der ID.3 basiert auf dem Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) von Volkswagen. Die Plattform ist rein auf Elektro ausgelegt und schöpft die laut Hersteller Möglichkeiten der E-Mobilität bestmöglich aus. So verfügt der ID.3 laut Hersteller über hohe Reichweiten, viel Platz im Innenraum und ein dynamisches Fahrverhalten. In Deutschland wird die Basisversion weniger als 30.000 Euro kosten. Die Markteinführung des ID.3 erfolgt im Sommer 2020 europaweit nahezu gleichzeitig.

Der ID.3 wird bilanziell CO2-neutral produziert. Die energieintensive Batterie-Zellfertigung des ID.3 erfolgt zum Beispiel zu 100 Prozent mit Ökostrom. Derzeit noch unvermeidbare Emissionen im gesamten Produktionsprozess des ID.3 werden unter anderem durch Unterstützung des Klimaschutzprojektes „Katingan Mataya Forest Protection“ auf der indonesischen Insel Borneo ausgeglichen.

Besuch in der Fertigung mit (v.l.): Michael Kretschmer, Ministerpräsident des Freistaates Sachsen; Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel; Dr. Herbert Diess, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG; Thomas Ulbrich, Vorstand für E-Mobilität der Marke Volkswagen und Jens Rothe, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates der Volkswagen Sachsen GmbH, während des Produktionsstarts des ID.3. im Volkswagen Werk in Zwickau. © Volkswagen AG

8.000 Mitarbeiter absolvieren Qualifizierungsprogramm

Mit der schrittweisen Transformation des Fahrzeugwerks Zwickau stellt Volkswagen erstmals eine große Autofabrik vollständig auf die E-Mobilität um. Die Investitionen für den Umbau belaufen sich auf rund 1,2 Milliarden Euro. In der finalen Ausbaustufe ab 2021 werden in Zwickau sechs MEB-Modelle für drei Konzernmarken gebaut. Alle 8.000 Mitarbeiter werden im Rahmen von Qualifizierungsmaßnahmen auf die Produktion von E-Autos und den Umgang mit Starkstrom vorbereitet.

Neben der Fertigung im Werk Zwickau sind auch die Komponentenwerke Braunschweig, Kassel, Salzgitter und Wolfsburg am ID.3 beteiligt. Sie fertigen Bauteile wie die E-Maschine oder das Batteriesystem. Die Fahrzeugwerke Emden und Hannover sollen ab 2022 ebenfalls mit der Produktion von E-Autos beginnen. Zusammen mit Northvolt will der Konzern zudem eine Gigafactory für Batteriezellen in Salzgitter aufbauen.

