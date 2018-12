Merken Gemerkt

04.12.2018

Volkswagen kooperiert mit Tesco in Großbritannien eMobility

Volkswagen will am Aufbau einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur für Elektroautos mitwirken. Das Unternehmen ist deshalb in Großbritannien eine strategische Partnerschaft mit der Supermarktkette Tesco eingegangen. In den nächsten drei Jahren entstehen an 600 Tesco-Filialen mehr als 2.400 Ladepunkte für E-Fahrzeuge.

Durch die Kooperation soll das größte Ladenetz für Elektro-Autos im britischen Einzelhandel entstehen. Betrieben werden die Stationen von Volkswagen und Pod Point, einem Anbieter von Ladeinfrastruktur in Großbritannien.

An Tesco-Parkplätzen in ganz Großbritannien können Kunden bald ihre Elektroautos mit einem 7-kW-Ladegerät kostenlos aufladen – oder für ein geringes Entgelt von der Leistung eines 50-kW-Schnellladegeräts profitieren.

Durch die beschlossene Kooperation mit Tesco, die Volkswagen mit der Unterstützung von Pod Point eingeht, erhöht sich die Gesamtzahl der öffentlichen Ladestellen in Großbritannien um 14 Prozent.

