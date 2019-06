Merken Gemerkt

26.06.2019

Volkswagen Group China produziert E-Antrieb und Hybrid-Getriebe eMobility

Die Volkswagen Group China beginnt mit der lokalen Produktion von zwei Komponenten für New Energy Vehicles (NEV). Der E-Antrieb APP290 und das Hybrid-Getriebe DQ400e werden ab sofort im Komponentenwerk Tianjin Volkswagen Automatic Transmission gefertigt.

© Volkswagen

Zukünftig wird das Werk auch den E-Antrieb für den Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) produzieren. Gleichzeitig wird die Produktion von Doppelkupplungsgetrieben (DSG) fortgeführt, die bereits in mehreren Millionen Fahrzeugen der Volkswagen Group China verbaut wurden.

Das Komponentenwerk Tianjin ist gemeinsam mit dem Schwesterwerk Dalian der Volkswagen Group China Teil des internationalen Werksverbunds der Volkswagen Konzern Komponente, in dem über 60 Werke markenübergreifend zusammenarbeiten. Beide Werke gehören zum Geschäftsfeld „Getriebe und E-Antrieb“. Die Fabrik in Tianjin produziert seit dem Jahr 2014 DSG-Getriebe. Zusammen mit der Schwesterfabrik in Dalian ist sie der einzige Hersteller von Volkswagen DSG-Getrieben in China.

Für die nächsten Generationen dieser Komponenten wurde eine neue Halle aufgebaut. Zukünftig werden auch NEV-Komponenten für den MEB produziert, dessen Produktion Ende 2020 in den Werken in Anting und Foshan starten wird.

