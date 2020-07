Merken Gemerkt

15.07.2020

Volkswagen Group Award 2020 für Harting Auszeichnung

Harting Automotive ist mit dem Volkswagen Group Award 2020 in der Kategorie E-Mobility ausgezeichnet worden.

Ladekabel Mode 3 für den Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) von Volkswagen. © Harting

Marco Grinblats, Geschäftsführer Harting Automotive, freut sich über den Volkswagen Group Award 2020 in der Kategorie E-Mobility. © Harting

VW zeichnete in der Dankesurkunde Harting für seine proaktive, schnelle und zielgerichtete Handlungsweise aus, auf kurzfristige Volumenschwankungen und ungeplanten Zusatzbedarf reagiere die Tochtergesellschaft flexibel und partnerschaftlich, und wird so den Anforderungen des Bereichs der Elektromobilität gerecht. Mit einem breiten Spektrum an Ladekabeln stelle Harting Automotive die Marken- und werksübergreifende Versorgung mit dem Ladekabel Mode 3 sicher, heißt es in der Urkunde. Harting Automotive sei ein wichtiger und verlässlicher Bestandteil der VW Lieferkette.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Mein Dank gebührt dem ganzen Team von Harting Automotive, das auch in diesen schwierigen Zeiten stets die Kunden im Fokus behalten hat“, sagt Marco Grinblats, Geschäftsführer Harting Automotive.

Harting liefert unter anderem Ladelösungen für den Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) von Volkswagen, den Audi e-tron und den Porsche Taycan. Der Harting Technologiekonzern kann auf jahrzehntelange Erfahrungen in der Anschluss- und Übertragungstechnik von Daten, Signalen und Strom verweisen und hat bereits frühzeitig das steigende Umweltbewusstsein in der Gesellschaft in Sachen Verkehr erkannt und die sich daraus ergebenden Anforderungen und Chancen.

