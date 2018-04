Merken Gemerkt

Merken

23.04.2018

Volkswagen baut Software-Entwicklungszentrum in Lissabon IT-Standort

Volkswagen macht Lissabon zum neuen Standort für seine Software-Entwicklung. Dort baut der Konzern ein Software-Entwicklungszentrum für die Volkswagen Konzern-IT sowie für MAN Truck & Bus AG auf. Mittelfristig sollen in Lissabon rund 300 IT-Spezialisten arbeiten, vor allem Software-Ingenieure, Web-Entwickler und UX-Designer.

© VW

Die Spezialisten in Lissabon konzentrieren sich auf die Entwicklung von cloudbasierten Software-Lösungen zur weiteren Digitalisierung der Unternehmensprozesse im Konzern und zum vernetzten Fahrzeug.

Der Volkswagen Konzern ist seit mehr als 25 Jahren wirtschaftlich in Portugal verankert. So führt die Gesellschaft Autoeuropa mit Sitz in Palmela ein Fahrzeugwerk mit rund 5.900 Beschäftigten in Palmela, in dem Modelle der Marken Volkswagen Pkw und SEAT gefertigt werden. Dazu gehören der Volkswagen T-Roc, Volkswagen Sharan und SEAT Alhambra.

zu VW