22.10.2018

Volkswagen baut in China Produktionswerk nur für Elektro-Fahrzeuge Fabrikneubau

In der neuen Fabrik von SAIC Volkswagen in Anting, Shanghai, werden ab 2020 reine E-Fahrzeuge auf Basis des herstellereigenen modularen E-Antriebs-Baukastens (MEB) sowie Batteriesysteme produziert. Als erstes wird in China ein SUV der Marke Volkswagen vom Band laufen.

SAIC Volkswagen ist ein Joint Venture, mit dem die Volkswagen Group China die Elektrifizierung in China vorantreibt. In Anting wird nun ein Werk gebaut, das auf den Bau von MEB-Fahrzeugen ausgerichtetet ist. Die Produktion startet ab 2020 mit einem SUV der Marke Volkswagen. Anting und das in diesem Sommer eröffnete FAW-Volkswagen Werk im chinesischen Foshan werden damit unmittelbar nach dem deutschen Standort Zwickau in die Produktion von E-Fahrzeugen auf MEB-Basis einsteigen.

Auf 610.000 Quadratmetern wird das Werk von Pressanlagen über Erprobungsstrecken bis hin zur Montage von Batteriesystemen eine Vielzahl an Betriebsbereichen besitzen. Die Produktion startet im Jahr 2020 mit einer geplanten jährlichen Produktionskapazität von 300.000 Fahrzeugen. Die Fabrik wird verschiedene neue E-Fahrzeuge sowie Batteriesysteme produzieren. Das erste dort produzierte Auto, ein Volkswagen SUV auf MEB-Basis, wird im Jahr 2020 vorgestellt.

„Mit dem MEB werden wir unseren chinesischen Kunden hochmoderne E-Autos anbieten. Der Volkswagen Konzern setzt gemeinsam mit seinen Joint Venture Partnern in China konsequent auf nachhaltige Mobilität und treibt damit den Strukturwandel in der Automobilindustrie weltweit voran. Das ist ein weiterer Beleg für die große Bedeutung des chinesischen Marktes für den gesamten Volkswagen Konzern”, sagte Diess, Vorstandsvorsitzender des Volkswagen Konzerns. © Volkswagen

