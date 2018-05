Merken Gemerkt

09.05.2018

voestalpine unterstützt ABB FIA Formel E Meisterschaft in Europa Sponsoring

Ab der Saison 2018/2019 wird voestalpine für vorerst zwei Jahre Partner der ABB FIA Formel E Meisterschaft bei ihren Europa-Rennen. Die vollelektrische Straßenrennserie geht unter anderem in Paris, Berlin, Rom oder Monte Carlo unter dem Namen „voestalpine European Races“ an den Start. Zum Sponsoring gehören eine eigene Wertung und eine Trophäe in der fünften (2018/19) und sechsten (2019/20) Saison der Formel E.

voestalpine will mit der Aktion auf die eigenen Lösungen im Segment Elektromobilität aufmerksam machen. Das Unternehmen bietet u.a. Elektrostahlband als Vormaterial für die Herstellung von Elektromotoren an. Durch Forschungs- und Entwicklungsarbeit wurde jüngst ein neues Verfahren zur Serienreife gebracht , bei dem dünnes Hightech-Elektroband in Schichten zu Spezialkomponenten für Elektromotoren verklebt wird. Damit gelingt es, den Wirkungsgrad des elektrischen Antriebs gegenüber bisherigen Konzepten zu erhöhen. Zudem liefert voestalpine höchstfeste und leichte Karosserieteile, um durch Gewichtseinsparungen zur Reichweitensteigerung von E-Fahrzeugen beizutragen. Auch im Bereich der Batteriegehäuse hat der Konzern leichte und sichere Komponenten im Sortiment.

Die ABB FIA Formel E Meisterschaft

Die ABB FIA Formel E Meisterschaft ist eine vollelektrische internationale Einsitzer-Rennserie, die in diverse Metropolen wie New York, Hongkong, Paris und Rom führt. Die erste Saison startete im September 2014 auf dem Gelände des Olympiaparks in Peking. Bei der vierten Auflage der ABB FIA Formel E Meisterschaft treten zehn Teams und zwanzig Fahrer in zehn Städten auf fünf Kontinenten gegeneinander an, um sich zum Formel-E-Champion zu krönen. Der zweitägige Saisonauftakt fand am 2. und 3. Dezember in Hongkong statt. Die Meisterschaft endet im Juli in New York.

Die Formel E bietet eine Plattform, um straßenrelevante Technologien im Wettbewerb zu erproben und zu entwickeln und das Design und die Funktionalität von Komponenten für Elektrofahrzeuge zu verbessern. Sie dient als Katalysator für die Entwicklung und Nutzung nachhaltiger Mobilitätslösungen.

Die Formel E vermittelt als internationale Straßenrennserie Rennsport-Feeling, zeichnet sich aber mit ihrer vollelektrischen Antriebstechnik durch Zukunfts- und Nachhaltigkeitsaspekte aus. Das Event gilt nicht nur als Motorsport-Highlight, sondern stellt auch ein Entwicklungslabor dar, das Erkenntnisse und Trends für die Zukunft der Elektromobilität liefert © voestalpine

