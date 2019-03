Merken Gemerkt

12.03.2019

Vodafone und Ford kooperieren für vernetzte Autos Mobile Dienste

Im Rahme der Kooperation von Ford und Vodafone für das vernetzte Auto bietet Ford jetzt neue Funktionen für seine App ‚FordPass‘ an. Neben der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs ist nun auch der Zubehör-Katalog abrufbar. Darüber hinaus hilft ein digitaler Co-Pilot, den Kraftstoffverbrauch sowie die Kosten zu überblicken und gibt Tipps für eine effizientere Fahrweise.

Das Modem FordPass Connect ermöglicht eine Interaktion mit dem Fahrzeug und setzt im Falle eines Unfalls auch ohne Handy automatisch einen Notruf (eCall) inklusive Standortdaten an die lokale Notrufzentrale ab. In Verbindung mit dem Modem ermöglicht die FordPass App ab sofort auch Funktionen und Informationen wie beispielsweise das ferngesteuerte Ver- und Entriegeln des Fahrzeugs, das ferngesteuerte Starten des Motors (derzeit nur bei Ford Focus und bei Automatikfahrzeugen), das Anzeigen des Fahrzeugstandorts oder der Fahrzeugdiagnose (Ölstand, Reifendruck, o.ä.).

Vodafone liefert für Ford die IoT Managed Connectivity für Europa, also die Verbindung aller Ford-Fahrzeuge in das Ford-Backend, um Telematik Anwendungen, eCall und Fernsteuer-Funktionen zu ermöglichen. Dank des Modems kann im Fahrzeug ein 4G LTE WLAN-Hotspot für bis zu zehn Endgeräte eingerichtet werden. Im Preis inklusive ist eine Nutzung für drei Monate oder 3 GB. Danach kann auf Wunsch ein Folgevertrag mit individuellem Datenpaket bei Vodafone abgeschlossen werden. Denn Vodafone liefert auch die Funktion ‚Internet in the Car‘, bei der die Ford-Kunden Datenvolumen des WLAN-Hotspots aufladen können.

