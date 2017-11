Merken Gemerkt

Merken

03.11.2017

Vodafone betreibt 5G Mobility Lab

Um die besten Autobauer und Vernetzer mit den besten Forschern im Lande zusammenzubringen, hat Vodafone auf dem Aldenhoven Testing Center das 5G Mobility Lab eröffnet. Branchenübergreifend werden hier unter Alltagsbedingungen Kommunikationstechnologien entwickelt, die Autos miteinander sprechen lassen.

Die Automobilbranche trifft hier auf Telekommunikation. Großkonzerne treffen auf Start-ups. Die gemeinsame Innovationskraft soll Autos beispielsweise durch vorausfahrende LKW hindurch, über Bergkuppen hinweg oder um die Ecke schauen lassen. Denn Autos warnen sich gegenseitig vor Gefahren – mit Sensoren, Kameras, Mobilfunk und weiteren Technologien auf redundante Weise, sodass die Kommunikation zwischen Fahrzeugen, Menschen und Infrastruktur selbst dann funktioniert, wenn eine Technologie einmal kurzfristig nicht umfänglich zur Verfügung stehen sollte.

Im 5G Mobility Lab können Störfälle genauso wie länderübergreifende Szenarien gezielt erprobt werden. Das Testnetz ist direkt an die Vodafone Zentrale in Düsseldorf angeschlossen und kann frei nach den Wünschen der Tester konfiguriert werden. Aktuell per LTE, in Kürze mit dem Netz der Zukunft: 5G. Dieses ermöglicht den Austausch von Informationen mit Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde und quasi frei von Verzögerungen. Das 5G Mobility Lab soll einer der ersten Orte werden, an denen 5G in Deutschland funken wird.

Im 5G Mobility Lab treffen Autobauer und Vernetzer auf Forschung und Politik © Vodafone

zu Vodafone