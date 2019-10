Merken Gemerkt

Merken

18.10.2019

Vitesco Technologies produziert vollintegrierten Elektroantrieb eMobility

Vitesco Technologies, die frühere Division Powertrain von Continental, hat eine Vereinbarung über die Lieferung eines vollintegrierten Antriebssystems für mehrere Großserienmodelle von Groupe PSA und Hyundai gemeldet. Die Produktion im Werk von Vitesco Technologies in Tianjin, China, ist bereits angelaufen.

Im Laufe der nächsten zwölf Monate werden mit der Vitesco Technologie ausgerüstete Elektrofahrzeuge weiterer Hersteller folgen. Zudem ist der neue Achsantrieb von Vitesco auch im Elektrofahrzeug Sion des deutschen Start-up-Unternehmens Sono Motors integriert. © Vitesco Technologies

Der PSA-Konzern setzt das Antriebssystem auf seiner modularen Elektroplattform e-CMP ein, auf der unter anderem die Elektro-Kleinwagen Peugeot e-208 und Opel Corsa-e basieren. Hyundai Motor Corporation machte Vitesco Technologies über das Joint Venture Beijing Hyundai zum bevorzugten Partner im chinesischen Markt und bestückt das kompakte SUV-Modell Encino und die Limousine Lafesta mit der Elektro-Antriebstechnologie von Vitesco.

Vitesco Technologies entwickelt seit über zehn Jahren Lösungen für die Elektromobilität und ist Partner aller großen Automobilhersteller. Bereits im Jahr 2006 begann im Unternehmen die Entwicklungsarbeit an einem Elektroantrieb, der dann ab 2011 in den Renault Elektrofahrzeug Fluence, Kangoo und Zoe zum Einsatz kam. Dieser Erfahrungsschatz floss in die dritte Generation des Achsantriebs ein.

Zwei Leistungsstufen

Das Gewicht des neuen Achsantriebs liegt unter 80 Kilogramm, die E-Maschine und die Leistungselektronik sind flüssigkeitsgekühlt. Zudem wurde als neue Funktion eine elektrische Parksperre ins Getriebe integriert. Durch die intelligente Kombination der Einzelbauteile konnten zahlreiche Steckverbindungen und Kabel entfallen, was das Kostenniveau senkt.

Der Achsantrieb ist in Leistungsstufen von 100 bis zu 150 kW verfügbar. In der stärkeren Variante mit einer Leistung von 150 kW und einem maximalen Drehmoment von 310 Nm ist Achsantrieb laut Hersteller mit einem 2-Liter-Turbodiesel-Motor herkömmlicher Bauart vergleichbar. Vitesco Technologies wird den Achsantrieb in China fertigen.

weitere Informationen