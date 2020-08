Merken Gemerkt

Merken

27.08.2020

Vitesco beliefert Dongfeng mit integrierten Achsantrieb Elektromobilität

Vitesco Technologies hat mit der Fertigung eines voll integrierten elektrischen Achsantriebs für die Dongfeng Passenger Car Corporation begonnen.

Dongfeng Passenger Car Corporation integriert den Achsantrieb in die neue, rein elektrische Ausführung des Yixuan: Dieses Pkw-Modell gehört in China zum A-Segment, welches nach internationalem Standard dem C-Segment entspricht. Mit seinem Gewicht von gerade einmal 1,5 Tonnen erzielt der Yixuan eine Spitzengeschwindigkeit von 155 km/h und eine NEFZ-basierte Reichweite von rund 400 km. In der Ausführung für Dongfeng integriert der Achsantrieb einen leistungsstarken Elektromotor und eine hoch optimierte Leistungselektronik in einer kompakten, leichten Einheit.

Vitesco Technologies fertigt den elektrischen Achsantrieb in China und damit in direkter Kundennähe im aktuell größten und wachstumsstärksten Markt für Elektrofahrzeuge weltweit. So kann das Unternehmen seine Kunden nicht nur besser unterstützen, sondern auch die Erfahrung seines Standortes Tianjin mit elektrischer Antriebstechnologie unter Beweis stellen. Hoch automatisierte Fertigungslinien in der Fabrik ermöglichen die Produktion großer Stückzahlen auf höchstem Qualitätsniveau. Entwickelt wurde das Produkt in Berlin und Nürnberg sowie in Shanghai und Tianjin.

Erster chinesischer Kunde des integrierten Achsantriebs

Seinen ersten elektrischen Antrieb hat Vitesco Technologies bereits im Jahr 2011 auf den Markt gebracht. Die nun neue, hoch integrierte Generation bietet innerhalb ihrer Leistungsklasse attraktive Merkmale: Die Dongfeng Passenger Car Corporation Ausführung der EMR3 liefert 120 kW Leistung sowie bis zu 260 Nm Drehmoment, wiegt aber deutlich unter 80 kg und ist ein hochgradig kompaktes, voll validiertes System, das sich in der Konstruktionsphase eines Fahrzeugs einfach integrieren lässt.

Der chinesische Autokonzern Dongfeng Passenger Car Corporation nutzt den integrierten Achsantrieb EMR3 von Vitesco Technologies in seinem neuen Elektro-Pkw Yixuan. (© Vitesco Technologies)

In der Ausführung für Dongfeng Passenger Car Corporation integriert der Achsantrieb von Vitesco Technologies einen leistungsstarken Elektromotor und eine hoch optimierte Leistungselektronik in einer kompakten, leichten Einheit. (© Vitesco Technologies)

Der Stator mit seinen twisted I-Pins (Wickelköpfe) ist neben dem Rotor eine der beiden Hauptkomponenten des Motors des integrierten Achsantriebs EMR3 von Vitesco Technologies. Entwickelt wurde das Produkt in Berlin und Nürnberg sowie in Shanghai und Tianjin. (© Vitesco Technologies)

Feinwuchten des EMR3-Rotors: Da der Motor mit sehr hohen Drehzahlen läuft, ist dieser Arbeitsschritt für den Integrierten Achsantrieb von zentraler Bedeutung. (© Vitesco Technologies)

Der Achsantrieb wird am Vitesco Technologies Standort im chinesischen Tianjin für den Volumenmarkt gefertigt. (© Vitesco Technologies) 1 | 0 Der chinesische Autokonzern Dongfeng Passenger Car Corporation nutzt den integrierten Achsantrieb EMR3 von Vitesco Technologies in seinem neuen Elektro-Pkw Yixuan. (© Vitesco Technologies)

In der Ausführung für Dongfeng Passenger Car Corporation integriert der Achsantrieb von Vitesco Technologies einen leistungsstarken Elektromotor und eine hoch optimierte Leistungselektronik in einer kompakten, leichten Einheit. (© Vitesco Technologies)

Der Stator mit seinen twisted I-Pins (Wickelköpfe) ist neben dem Rotor eine der beiden Hauptkomponenten des Motors des integrierten Achsantriebs EMR3 von Vitesco Technologies. Entwickelt wurde das Produkt in Berlin und Nürnberg sowie in Shanghai und Tianjin. (© Vitesco Technologies)

Feinwuchten des EMR3-Rotors: Da der Motor mit sehr hohen Drehzahlen läuft, ist dieser Arbeitsschritt für den Integrierten Achsantrieb von zentraler Bedeutung. (© Vitesco Technologies)

Der Achsantrieb wird am Vitesco Technologies Standort im chinesischen Tianjin für den Volumenmarkt gefertigt. (© Vitesco Technologies) 1 | 0

„Der elektrische Achsantrieb ist für Elektrofahrzeuge im Stückzahlsegment ausgelegt. Mit minimalen Bauraumanforderungen hilft er dabei, das Gewicht eines New Energy Vehicle zu senken, vereinfacht die Verkabelung und bringt dabei großen Fahrspaß“, sagt Gregoire Cuny, Leiter Vitesco Technologies China. „Aufgrund langjähriger kontinuierlicher Entwicklungsarbeit und Optimierung ist der integrierte elektrische Achsantrieb heute eine ebenso bewährte wie hoch innovative Technologie, die dazu beiträgt, Elektromobilität erschwinglicher zu machen.“

Im Jahr 2019 hat Vitesco Technologies mit dem EMR3 den „Automotive Technology Innovation Award“ gewonnen, den eine deutsche Mediengruppe und die Technische Universität Aachen (RWTH Aachen) initiiert hatten. Die Preisverleihung fand im Dezember im Rahmen der zwölften International Automotive Technology Annual Conference (IAC) and Automotive Innovation Technology Awards Ceremony in Shanghai statt.