24.05.2018

Visteon erprobt autonome Fahrfunktionen auf dem Testfeld in Karlsruhe Neues Testfeld

Am 3. Mai 2018 nahm Visteon an der Inbetriebnahme des Testfeldes für Baden-Württemberg in Karlsruhe teil. Auf dem Testfeld Autonomes Fahren können künftig Firmen und Forschungseinrichtungen Technologien und Dienstleistungen rund um das vernetzte und automatisierte Fahren im alltäglichen Straßenverkehr erproben. Für die Tests werden unter anderem auch selbstfahrende Autos auf den Strecken unterwegs sein - allerdings mit Sicherheitsfahrer.

Visteon hat zu diesem Zweck ein vollautonomes Versuchsfahrzeug auf Basis eines Audi A6 aufgebaut und dieses mit der kompletten Sensorik versehen. Der Versuchsträger ist mit Kameras, Radar- und Lidarsensoren zur Erfassung der Umgebung rings um das Fahrzeug und mit Visteons DriveCore Hard- und Software-Plattform ausgestattet. Für Objekterkennung, Spurhaltung und Entscheidungsfindung kommen selbstentwickelte Algorithmen zum Einsatz, die auf Erkenntnissen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz aufbauen. Mit dieser Ausstattung beherrscht das autonome Testfahrzeug unterschiedliche Verkehrszenarien, wie sie im täglichen Straßenverkehr auftreten.

Das Karlsruher Technologiezentrum ist eines von drei globalen Visteon-Standorten, die Innovationen und Cockpit-Elektroniktechnologien vorantreiben. Hierzu zählt auch das autonome Fahren, wo Visteon eigene Hard- und Softwarelösungen anbietet. Das ADAS-Team verantwortet die Neuentwicklungen von zentralen Steuergeräten für autonomes Fahren und integriert dabei federführend weltweit verteilte Teams für die Entwicklung von Sensorfusion, Objekterkennung, autonome Fahrplanung und Steuerung als auch den Einsatz von künstlicher Intelligenz.

Matthias Schulze (Leiter der Abteilung für Autonomes Fahren, Visteon) erklärt Dr. Alexander Pischon (Geschäftsführer der KVV - Karlsruher Verkehrsverbund GmbH) und Winfried Hermann (Minister für Verkehr, Baden-Württemberg) Visteons Testfahrzeug für Autonomes Fahren © Visteon

