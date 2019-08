Merken Gemerkt

26.08.2019

Visteon beteiligt sich an BMWi-Forschungsprojekt Automatisiertes Fahren

Visteon, spezialisiert auf Cockpit-Domain-Controller, nimmt gemeinsam mit 22 Partnern an einem Forschungsprojekt zur Entwicklung von rechtssicheren sowie zeit- und kosteneffizienten Validierungsmethoden für vollautomatisierte und autonome Fahrfunktionen (SAE L4 und L5) teil. Das über 48 Monate laufende Projekt wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert.

Der modulare Ansatz von DriveCore basiert auf einer offenen Hard- und Softwareplattform und stellt verschiedene Ebenen bereit. © Visteon

Vollautomatisierte und autonome Fahrfunktionen nehmen in zukünftigen Mobilitätslösungen eine zentrale Rolle ein, sodass automatisiertes Fahren in den letzten Jahren weltweit ein Schwerpunkt der Forschung und Entwicklung geworden ist. In diesem Zusammenhang kommt dem Thema Absicherung eine Schlüsselrolle zu, da die Verifikation und Validierung rechtssicher, zeit- und kosteneffizient sein muss. Gemeinsam mit seinen Partnern entwickelt Visteon eine Validierung von Fahrsimulationen, um eine zuverlässige Testumgebung für vollautomatisiertes und autonomes Fahren zu erstellen.

Das über 48 Monate laufende Projekt VVM (Verifikations- und Validierungsmethoden automatisierter Fahrzeuge Level 4 und 5) wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert. Visteon kann in diesem Projekt unter anderem mit einem modularen und flexiblen Ansatz wie DriveCore unterstützen. Der modulare Ansatz von DriveCore basiert auf einer offenen Hard- und Softwareplattform und stellt verschiedene Ebenen bereit:

DriveCore Compute: eine skalierbare, modulare Hardwareplattform für Fahrerassistenzfunktionen und autonomes Fahren.

DriveCore Runtime: Visteons eigene qualifizierte Middleware mit einem speziell für autonome Fahrfunktionen entwickelten Kommunikationslayer für den Austausch großer Datenmengen in Echtzeit.

DriveCore Studio: ein offenes Software-Entwicklungssystem mit Record- und Replay-Funktion für Testdaten, das die Algorithmenentwicklung für Assistenzsysteme und autonome Fahrfunktionen erleichtert und durch Cloud-Anbindung eine ganzheitlichen Entwicklungsprozess ermöglicht.

Mithilfe eines flexiblen Ansatzes können unterschiedliche Ebenen im Rahmen des Testprojektes überprüft werden, um die Bestätigung zu erhalten, dass die simulierte Validierung effizient getestet wurde und Realtests auf ein Minimum reduziert werden können.

