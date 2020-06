Merken Gemerkt

22.06.2020

Virtuelles Vector Forum 2020 Virtuelle Veranstaltung am 25.Juni 2020

Am Donnerstag dieser Woche lädt Vector Consulting Services zum virtuellen Forum 2020 mit dem Thema "Achieving Engineering Competitiveness" ein. Die Veranstaltung ist virtuell, interaktiv und kostenlos.

Bosch, Infineon, Knorr-Bremse, Thales, Volkswagen, ZF und Vector präsentieren am 25. Juni von 10.00 - 16.00 CEST ihre Erfahrungen zu „Achieving Engineering Competitiveness“. Themen sind unter anderem Kollaboration, digitale Transformation, System Engineering und Continuous Everything in verschiedenen Bereichen. Zudem ist es möglich, einen kostenlosen Online-Beratungstermin bei einem Experten zu reservieren.

Die Präsentationen dauern jeweils 20 Minuten, gefolgt von 10 Minuten Live Q&A. Das Forum ist kostenlos, die Veranstaltungssprache ist englisch.

Mehr Informationen und zur Anmeldung