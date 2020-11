Merken Gemerkt

26.11.2020

Virtuelles Fachforum „WE meet @ digital days 2020“ Veranstaltungstipp

Vom 1. bis 3. Dezember (jeweils von 8:00 bis 18:00 Uhr) veranstaltet Würth Elektronik die „WE meet @ digital days 2020“ mit einem umfangreichen Programm verschiedenster Fachvorträge zu Anwendungen und Design-In-Unterstützung. Zusätzlich zu einem virtuellen Messestand stellen Experten des Bauelementeherstellers in englischsprachigen Livevorträgen neue Produkte vor.

Die technologische Entwicklung bei Bauteilen und Elektronikdesigns schreitet auch in der Pandemie weiter schnell voran. Um Kunden und Interessierte auf dem Laufenden zu halten, etabliert Würth Elektronik aktiv neue Informationswege und verlagert die von Messen und Events gewohnten Kontaktmöglichkeiten in die Onlinewelt. Als Antwort auf die Corona-bedingten Ausfälle wichtiger Messen hat Würth Elektronik auf ihrer Website zudem einen virtuellen Messestand errichtet, der auch ein Bestandteil der Konferenz sein wird.

Für „WE meet @ digital days 2020“ haben die Entwickler und Experten von Würth Elektronik die Themen weit gespannt. So werden Fachvorträge zur thermischen Simulation und Verlustrechnung für Powermodule in REDEXPERT, zu Reichweiten und Charakteristiken von Coax-Verkabelungen, zu EMV-Befilterung in der Automobilelektronik oder zu Designeffekten der Verkleinerung von Schwingquarzen gehalten. Es geht um Single Pair Ethernet und Flachbandkabel ebenso wie um Kabelferrite, Kondensatoren, Gate-Driver-Schaltungen oder elektromechanische Platinenverbindungen, LEDs im gartenbaulichen Einsatz oder EMV-Fehlersuche.

In einzelnen Vorträgen des Fachforums können die Vortragenden über Chat-Funktionen direkt kontaktiert werden, um so Fragen und Anmerkungen sofort im Onlinedialog zu klären. Auch nach der Veranstaltung stehen die Experten für eine individuelle Beratung zur Verfügung. Alle Vorträge werden auf der Website als Aufzeichnungen bereitgestellt.

Unter www.we-online.com/digital-days können Interessierte das umfangreiche Vortragsprogramm einsehen und sich für die einzelnen Themen der Onlineveranstaltung „WE meet @ digital days 2020“ registrieren.