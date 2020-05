Merken Gemerkt

12.05.2020

Videoaufzeichnung bei Unfällen Verkehrssicherheit und Geofencing

Jedes Jahr führen Vandalismus und Unfälle zu Fahrzeugschäden in Millionenhöhe bei zahlreichen Unternehmen mit Fuhrpark. Wenn der Schadensverursacher den Vorfall nicht meldet, ist der Tathergang ohne einen neutralen Augenzeugen nicht objektiv rekonstruierbar. In diesen Fällen haben sich mobile Digitalrekorder wie der MDR-500 der Firma Brigade Elektronik bewährt.

Die mobilen Datenrekorder von Brigade sind in einem robusten Aluminiumgehäuse verbaut und verfügen über eine vibrationsfeste Montageplatte, die ein Anbringen in jedem Winkel des Fahrzeugs erlaubt. Ebenso gehört zur Ausstattung eine interne schwingungsgedämpfte Halterung für die Festplatte. © Brigade Elektronik GmbH

Die zuverlässige Sicherheitslösung zeichnet die Bilder von bis zu acht am Fahrzeug montierten Kameras auf und kann so einen Beweis für betrügerische Schadensersatzforderungen, Unfälle oder Vandalismus liefern. Das System wurde nun mit einer 4G-Anbindung und einem Echtzeitzugriff auf einen sicheren Cloud-Server erweitert. Dieses Feature kann mithilfe individueller Pakete um Optionen wie Tempoüberwachung und Geofencing erweitert werden. So lassen sich auch geografische Grenzen oder spezielle Lieferrouten digital einrichten und überwachen. Auf diese Weise erhalten Fuhrparkleiter beispielsweise eine Meldung, wenn das Fahrzeug ein bestimmtes Gebiet anfährt oder verlässt. Auch Lieferengpässe durch Verzögerungen oder längere Stopps können frühzeitig erkannt werden.

Die aktuelle MDR-500-Serie verfügt mit ihrer Schnittstelle für USB 3.0 über eine zehnmal schnellere Verbindung gegenüber dem früheren USB-2.0.-Anschluss. Außerdem lassen sich dank der integrierten SD-Karte bis zu 1.862 Stunden Bild- und Bewegungsdaten speichern.

www.brigadegmbh.de