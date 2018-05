Merken Gemerkt

14.05.2018

Vernetztes Fahrzeug von Groupe PSA und Huawei Vernetzung

Die Groupe PSA und Huawei stellen das erste gemeinsam entwickelte vernetzte Fahrzeug vor. Es handelt sich um den DS 7 CROSSBACK, welches für neue vernetzte Dienste die IoT-Plattform „Connected Vehicle Modular Platform“ (CVMP) nutzt und mit Technologien von Huawei ausgestattet ist.

Das Modell ist das erste Ergebnis der im November 2017 bekannt gegebenen Partnerschaft zwischen Huawei und der Groupe PSA, die für alle vernetzten Fahrzeuge des Konzerns gilt. Groupe PSA baut bei vernetzten Fahrzeugen auf ihre Connected Vehicle Modular Platform (CVMP). Diese greift wiederum auf OceanConnect zurück - eine IoT-Plattform von Huawei.

Der DS 7 CROSSBACK, der in diesem Monat in China eingeführt wird, ist das erste Fahrzeug mit CVMP. Es bietet Dienste wie einervernetzte Navigation, NLU-Spracherkennung (NLU: Natural Language Understanding (Verstehen natürlicher Sprache) und ein über den Bildschirm im Armaturenbrett zugängliches vernetzten Serviceportal. Per Smartphone können Nutzer den Wartungszustand des Fahrzeugs, die zurückgelegten Strecken und die Daten zum Fahrverhalten abrufen.

Zu diesen Funktionen sollen sukzessive weitere Dienste für Privatkunden und Flottenmanager hinzukommen, wie zum Beispiel Infotainment-Dienste, Software-Aktualisierungen und Navigationskarten per Fernzugriff, persönliche Assistenzlösungen, Fahrzeugdiagnose und Wartungsfunktionen per Fernzugriff sowie praktische Dienste speziell für Mietwagenfirmen, Flottenmanager und Carsharing-Betreiber.

Die von Huawei entwickelte Lösung für vernetzte Fahrzeuge greift auf die eigene IoT-Plattform OceanConnect zurück und wird bei der Entwicklung von vernetzten Fahrzeugen, Smart Homes und Smart Cities eine unterstützende Rolle spielen. Die digitale Interaktion zwischen Fahrzeug und Cloud ist sicher: Die Kunden- und Fahrzeugdaten werden verschlüsselt und ihre Vertraulichkeit wird gewährleistet. Die internationale Plattform von Huawei wird in allen kommenden Fahrzeugen der Groupe PSA zum Einsatz kommen.

DS 7 CROSSBACK wurde erstmals im März 2017 der Öffentlichkeit präsentiert und ist seit März 2018 in Deutschland erhältlich. 2019 wird eine 300 PS starke PHEV-Version (E-Tense 4x4) auf dem Markt eingeführt, die den Anfang der Elektrifizierung des Produktportfolios von DS Automobiles und der Groupe PSA darstellt. © Groupe PSA

