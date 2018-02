Merken Gemerkt

07.02.2018

Veranstaltungstipp: Safety meets Security 2018 Programm online!

Unter dem Motto „Enabling next generation collaborative and highly automated systems“ findet am 14. März 2018 in Stuttgart zum dritten Mal die internationale Fachtagung Safety meets Security statt.

Die Veranstaltung gibt einen kompakten Überblick zu aktuellen Fragen der inneren und äußeren Sicherheit von Embedded Systems in Automotive- und Non-Automotive-Anwendungen. Trends, Herausforderungen und Lösungsansätze werden Fachbeiträgen und Best-Practice-Berichten vorgestellt und diskutiert.

Die Programmschwerpunkte:

Best-Practice-Beispiele für Safety und Cybersecurity Co-Engineering

Lösungskonzepte für Herausforderungen von Safety & Security in offenen, adaptiven und autonomen Systemen

Darüber hinaus erhalten die Teilnehmer Einblicke in neueste Entwicklungen und Diskussionen aus dem Bereich der Standardisierung und Gesetzgebung.



Als Referenten mit dabei sind unter anderem Experten von Airbus, Elektrobit, F&S Elektronik Systeme GmbH, KORAMIS, Robert Bosch GmbH, Siemens AG und Virtual Vehicle Research Center.



Abgerundet wird die Tagung durch eine Vorabendveranstaltung, die in entspannter Atmosphäre viel Raum für vertiefende Gespräche und Networking bietet.



Das finale Tagungsprogramm mit allen Vorträgen und Referenten ist ab sofort online verfügbar: Programm (PDF)

Weiterführende Informationen sind zu finden unter www.safety-meets-security.com