06.07.2018

Veranstaltungstipp: safetronic.2018 – Funktionale Sicherheit im Automobil

Am 13. und 14. November 2018 trifft sich auf der mittlerweile siebzehnten Fachtagung „safetronic“ in Stuttgart wieder die internationale Automotive Fachwelt, um sich über aktuelle Entwicklungen rund um sichere Software und Hardware auszutauschen. Erneut ein Top-Thema: Die zweite Edition der ISO 26262.

Bild: ©shutterstock.com/iunewind und ©shutterstock.com/Mopic

Die Tagungsleitung der „safetronic“ liegt auch in diesem Jahr bei Dr. Mario Trapp vom Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering IESE in Kaiserslautern. Im Fachbeirat wird er unterstützt von Stefan Kriso (Robert Bosch GmbH), Simon Fürst (BMW Group), Dr. Alexander Rudolph (Continental), Dr. Andreas Knapp (Daimler AG), Dr. Håkan Sivencrona (Qamcom Research and Technology), Thomas Frese (FORD), Hans-Leo Ross (Bosch Engineering GmbH) und Nicolas Becker (PSA Peugeot-Citroën).

Eine erste Vortragsübersicht ist bereits online verfügbar. In praxisorientierten Beiträgen geben Experten führender OEMs sowie der Zulieferindustrie Einblicke in ihre Erfahrungen mit der zweiten Edition der ISO 26262 und deren Anwendung in allen Fahrzeugklassen. Neueste Erkenntnisse aus der Forschung runden das Programm ab. Die Themenschwerpunkte sind:

Normen und Standards

2. Edition der ISO 26262 – Status Quo

SOTIF – Sicherheit der vorgesehenen Funktionalität

Erfolgreiche Implementierungen – Best Practices

Prozesse und Methoden („Hardware qualification”, „Confirmation Measures“, „Verification Reviews“)

Sicherheitsanalysen (FTA, etc.)

Anforderungs- und Verantwortungsausrichtung zwischen OEM und Tier

Funktionale Sicherheit in Innovationsfeldern

Autonomes Fahren

Künstliche Intelligenz

Konnektivität

Als Referenten mit dabei sind unter anderem Vertreter von AUDI AG, Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG, Continental, Daimler AG, Preh GmbH, Robert Bosch GmbH, Schaeffler Technologies AG & Co. KG und University of South Carolina.

Für das gesamte Vortragsprogramm wird eine Simultanübersetzung Deutsch/Englisch angeboten.

Die Pausen und ein entspanntes Get-together am ersten Veranstaltungsabend bieten darüber hinaus viel Raum zum Erfahrungsaustausch und Networking.

Die erste Vortragsübersicht sowie weiterführende Informationen finden Sie unter www.safetronic-veranstaltung.de