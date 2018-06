Merken Gemerkt

29.06.2018

Veranstaltungstipp: Automotive Networks 2018

Am 6. November 2018 treffen sich in München wieder OEMs, Zulieferer und Halbleiterhersteller, um auf der hochspezialisierten Fachtagung ›Automotive Networks‹ aktuelle Fragen rund um IVN-Technologien und E/E-Architekturen zu diskutieren.

Leistungsfähige und robuste Vernetzungstechnologien sind eine wesentliche Voraussetzung für Innovationen im Automobil – gerade im Hinblick auf elektronische Assistenzfunktionen und die Vision des autonomen Fahrens. Entsprechend viele neue Entwicklungen gibt es auf dem Markt und die Anzahl der angebotenen und eingesetzten Technologien steigt.

Vor diesem Hintergrund bietet die Fachtagung ›Automotive Networks‹ Experten eine internationale Plattform für den fundierten Informations- und Erfahrungsaustausch. Die Schwerpunkte liegen in diesem Jahr bei den Datenratentrends von IVN-Technologien, servicebasierten Architekturen und Security auf Netzwerkebene.

Das Programm wird gerade vom Fachbeirat erstellt. Dem Gremium gehören neben Dr. Günter Reichart (Tagungsleiter, ehemals BMW Group)auch Harald Eisele (Opel Automobile GmbH), Dr. Kirsten Matheus (BMW Group), Jürgen Röder (Continental), Dr. Thomas Galla (Elektrobit), Frank Kirschke-Biller (Ford-Werke GmbH), Rüdiger Roppel (Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG), Christian Horst (Robert Bosch GmbH) und Dr. Marcel Wille (Volkswagen AG) an.

Erste, bereits bestätigte Vorträge sind:

Industrial Ethernet and TSN

Ludwig Winkel, Siemens AG

High-Bandwidth Solutions for the Connected and Autonomous Cars

Daniel Shwartzberg, Director Automotive Technologies, Valens Semiconductor, Hod Hasharon, Israel

Highlights on key figures of the 10BASE-T1S multidrop PHY

Piergiorgio Beruto, Canova Tech Srl

In-Vehicle Network management for future service-oriented architectures

Maximilian Brückl, Continental Automotive GmbH

A retro perspective summary about the first experiences implementing a service-oriented EE architecture

Cornelius Butzkamm, Bertrandt Ingenieurbüro GmbH

Facing the challenges on security measures in automotive Ethernet based EE architectures

Ramona Jung, M.Sc., Security Project Manager, ESCRYPT GmbH, Stuttgart

Securing Automotive Ethernet Networks

Matan Atad, Network Security Research Leader, Argus Cyber Security Ltd. Tel Aviv, Israel

Dinner Speech am Vorabend (5. November 2018):

Year 2035: Mobility in the AI Cloud

Frank Thomsen, Innovation Comsultant and Creative Director, jambit GmbH, Munich

Weiterführende Informationen finden Sie unter www.automotive-networks.com

Auf einen Blick: