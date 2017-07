Merken Gemerkt

20.07.2017

Veranstaltungstipp: Automotive Networks 2017 Erste Vortragsübersicht online!

Die steigende Zahl der Assistenzfunktionen, die wachsende Vernetzung und die Vision des autonomen Fahrens stellen die Fahrzeugkonzepte immer wieder vor neue Herausforderungen. Enorme Flexibilität in der Topologie, schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten und Kosteneinsparungspotenziale machen innovative Bussysteme zu einem Schlüsselelement in modernen Fahrzeugen und eröffnen neue Möglichkeiten für die Gestaltung von innovativen Anwendungen und zukünftigen E/E-Architekturumsetzungen.

Gateway Architecture, © Continental

Auf der internationalen Fachtagung Automotive Networks – IVN technologies and E/E architecture am 23. November 2017 in München-Aschheim diskutieren Vertreter der Automobilbranche ganzheitlich über die Anforderungen und Trends der Vernetzung im Fahrzeug. Die Veranstaltung bietet einen Überblick über die aktuelle Diskussion zu Vernetzungstechnologien inbegriffen 5G, Automotive Ethernet, CAN FD und zu zukünftigen E/E-Architekturen, die die Herausforderung autonomes Fahren und die steigenden Anforderungen an Safety & Security abbilden müssen.

Ein besonderes Highlight stellt wieder die Panel Discussion dar. Sie stellt diesmal die Frage „Will we have a mono‐technological in‐vehicle network in the future?“ unter der Moderation von Dr. Kirsten Matheus (Ethernet & IVN Strategy, BMW AG, München) in den Fokus.

Vortragszusagen liegen bereits vor von 5G Lab Germany, BMW Group, Continental, Daimler AG, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Elektrobit Austria GmbH, Marvell Semiconductor, Thales Austria GmbH.

Eine erste Vortragsübersicht gibt es unter www.automotive-networks.com .