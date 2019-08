Merken Gemerkt

27.08.2019

Veränderungen im Produktions-Management bei Volkswagen Personalie

Bei Volkswagen wurde ein neuer Leiter für das Werk Emden ernannt. In diesem Zuge gibt es weitere Veränderungen bei den Positionen Technical Vice President bei FAW-Volkswagen Automotive in China, bei der Projektleitung für das geplante Mehrmarkenwerk sowie im Management Planung und Produktionstechnik.

Bei Volkswagen wurde Uwe Schwartz, Leiter Planung und Produktionstechnik der Marke Volkswagen, zum 1. Oktober 2019 die Leitung des Werkes Emden übertragen. Er folgt in dieser Funktion auf Andreas Dick, der im September als Technical Vice President und Mitglied des Vorstands zu FAW-Volkswagen Automotive nach China wechselt. Diese Funktion hatte zuvor Dr. Jürgen Unser inne, der zum 1. September 2019 Projektleiter für das geplante Mehrmarkenwerk wird. Dr. Jan Spies widerum, Leiter Produktionsplanung Volkswagen Nutzfahrzeuge Hannover, tritt die Nachfolge von Uwe Schwartz als Leiter Planung und Produktionstechnik der Marke Volkswagen an.

Uwe Schwartz (52) ist Diplom-Ingenieur für Maschinenbau und arbeitet seit 1992 im Volkswagen Konzern. Ab 1998 hatte er verschiedene Leitungsfunktionen in der Planung Buisness-Unit der Kompente inne, bevor er 2005 zur „Auto 5000“ als Projektleiter Tiguan wechselte. 2009 übernahm er die Planung bei Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover und 2015 die Produktionsplanung der Marke Volkswagen. Seit 2019 verantwortet er zusätzlich den Werkzeug- und Anlagenbau.

Dr. Jürgen Unser (54) ist Diplom-Ingenieur für Maschinenbau und arbeitet seit 2004 im Volkswagen Konzern. Seine Berufslaufbahn begann er 1994 bei Mercedes-Benz, wo er mehrere Managementfunktionen innehatte. Nach seinem Wechsel zu Volkswagen folgten verantwortliche Funktionen in der Produktion bei Volkswagen Nutzfahrzeuge, bei Audi und in der Konzernproduktionsplanung /-strategie. 2013 wurde Unser zum Technical Vice President und Vorstandsmitglied von FAW-Volkswagen in China berufen.

Dr. Jan Spies (49) ist promovierter Diplom-Ingenieur für Maschinenbau und arbeitet seit 2001 im Volkswagen Konzern. Seine berufliche Laufbahn begann er 1997 bei der Boston Consulting Group in Zürich. 2001 wechselte er zur Volkswagen Coaching nach Wolfsburg. Nach verschiedenen Leitungsfunktionen in der Fertigung bei Volkswagen in Wolfsburg übernahm er 2007 die Planung Fabrikstruktur. 2015 wechselte er zu Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover, wo er bis zuletzt Leiter der Produktionsplanung war.

