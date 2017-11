Merken Gemerkt

14.11.2017

Vehicle-to-Grid-Projekt in den Niederlanden Branchen-News

NewMotion, ein Anbieter von Ladelösungen für Elektroautos, realisiert ein Pilotprojekt für bi-direktionales Laden - auch Vehicle to Grid (V2G) genannt. Die erste Ladestation für V2G-Laden ist bereits in Betrieb. Mit der V2G-Technologie können Lastspitzen im Energiebedarf besser ausgeglichen werden, indem Fahrzeuge nicht nur Strom aus dem Netz ziehen, sondern auch wieder einspeisen.

NewMotion arbeitet bei dem Projekt mit Mitsubishi und dem Netzbetreiber TenneT zusammen. Es werden V2G-Ladestationen von Enel und Netzservices und -technologie von Nuvve genutzt. Bei dem Projekt wird der Mitsubishi Outlander PHEV eingesetzt. Alle Outlander PHEVs und deren Batterien sind bereits mit V2G-Ladestationen kompatibel.

TenneT ist ein europäischer Betreiber von Elektrizitätsübertragungsnetzen und ist für die Ausbalancierung des niederländischen Stromnetzes verantwortlich. TenneT ermöglicht die Stromübertragung.

Das in Kalifornien ansässige Unternehmen Nuvve hat die Grid Integrated Vehicle Plattform GIVe entwickelt, die den Energiefluss von und zu Elektroautos regelt. Die Plattform stellt sicher, dass die Reichweitenanforderungen der Elektroautofahrer erfüllt werden und zugleich genug Strom im Netz zur Verfügung steht. Nuvve ist ein Unternehmen in der Entwicklung von V2G-Technologien und gewährleistet die Bereitstellung von Zusatzleistungen an TenneT.

NewMotion hat seine Firmenzentrale in Amsterdam. Das Unternehmen betreibt mehr als 50.000 über die Cloud verbundene, intelligente Ladestationen und hat mehr als 100.000 registrierte Ladekarten in ganz Europa. Im Oktober 2017 wurde NewMotion von Shell übernommen. In Folge der Übernahmebedingungen führt NewMotion sein Geschäft als vollständige Tochtergesellschaft von Shell wie bisher weiter.

NewMotion startet zusammen mit seinen Partnern Mitsubishi, TenneT und Enel ein Pilotprojekt für Vehicle-to-Grid-Laden. © NewMotion

