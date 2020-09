Merken Gemerkt

Merken

21.09.2020

Vector Virtual Sessions: Hybrid Electric Aviation Testen hybridelektrischer Luftfahrtelektronik

Am 21. und am 22. Oktober informiert Vector Informatik in virtuellen Veranstaltungen über Lösungen für das Entwickeln und Testen von sicherheitskritischen Systemen in der hybridelektrischer Luftfahrtelektronik.

© Vector Informatik

Hybrid-elektrische Antriebe sind Technologietreiber und das wichtigste Innovationsthema in der Luftfahrtbranche.

Vector informiert in den Sessions über seine Lösungen, die das Entwickeln und Testen von sicherheitskritischen Systemen für Hybrid-Electric-Aviation unterstützen.

In den Vector Virtual Sessions – Hybrid Electric Aviation am 21. und 22. Oktober geht es um folgende Themen:

© Vector Informatik

Systematisches Testen hybridelektrischer Luftfahrtelektronik

Intelligentes Laden von Elektrofahrzeugen – Erfahrungen aus dem Automobilsektor

Softwaretests gemäß DO-178C in Theorie und Praxis

Durchgängige Qualität für Software- und Systemprojekte mit Squore

Digitale Partnerschaften für unbemannte Flugzeugsysteme: Ein Hardware-in-the-Loop-Simulator mit Vector CANoe und Pixhawk

Die Sessions können individuell zusammengestellt werden. Die Die Veranstaltung findet virtuell statt und ist kostenlos, ein vorheriges Anmelden ist jedoch erforderlich.

Zur Registrierung