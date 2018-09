Merken Gemerkt

18.09.2018

Vector übernimmt französische Squoring Technologies Firmenübernahme

Der in Stuttgart ansässige Spezialist für das Entwickeln und das Testen von Fahrzeugelektronik, Vector, hat das französische Unternehmen Squoring Technologies zu 100 % übernommen. Die in Toulouse ansässige Squoring Technologies ist auf das Monitoring von Software- und Systementwicklungsprojekten in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Automobil, Bahntechnik spezialisiert.

„Squoring ist ein weiterer Baustein für die Strategie von Vector, eine umfassende Lösung zur Verifikation und Validierung komplexer eingebetteter Softwaresysteme anzubieten. Es passt hervorragend in das Vector Portfolio für Funktions- und Codetest“ kommentiert Thomas Riegraf, Geschäftsführer von Vector © Vector Informatik

Vector verfügt über ein breites Produktportfolio zur Durchführung von Tests auf System-, Funktions- und Codeebene von verteilten eingebetteten Systemen. Mit der Übernahme des französischen Unternehmens erweitert Vector sein Portfolio im Bereich des Testens um Squore, ein Dashboard zur Verbesserung der Qualität und Performance von Softwareprojekten.

Squoring Technologies wurde 2010 in Toulouse gegründet. Die 10 Mitarbeiter werden in die Vector Gruppe integriert und von Squoring-Technologies-CEO Patrick Artola geleitet. Das Unternehmen liefert Lösungen zur Bewertung und Optimierung von Softwareprojekten. „Squore for Software Analytics“ sammelt und verwaltet Daten, die während des Lebenszyklus von Softwareprojekten anfallen, um die Projektleistung, die Prozesskonformität und die Qualität der Ergebnisse zu überwachen und sicherzustellen.

