03.02.2020

Vector CSM TechDay Messtechnik am 4. März 2020 in München Tagung

Am 4. März 2020 findet in München der Vector CSM TechDay Messtechnik statt. Im Mittelpunkt stehen die Herausforderungen bei der Entwicklung des Hochvolt-Antriebsstrangs. Dabei müssen dynamische Vorgänge sowie die Auswirkungen schneller Lastwechsel in Elektrofahrzeugen exakt, präzise und sicher gemessen werden.

© Vector

Wie sich diese Herausforderungen lösen lassen, erfahren die Teilnehmer auf dem TechDay. Es wird erläutert, wie große Datenmengen zuverlässig erfasst, effizient analysiert und langfristig sicher abgespeichert werden können. Dabei werden viele Praxistipps rund um die Automotive-Messtechnik gegeben. Zeitgleich findet der AUTOSAR Adaptive TechDay statt.

Mit einem aufeinander abgestimmten Portfolio aus dezentralen, robusten Messmodulen und leistungsfähiger Software zur Erfassung, Analyse und Management der Messdaten sind Vector und CSM vor Ort. Im Rahmen von 45-minütigen Vorträgen werden Messtechnik-Lösungen vorgestellt - vom Messgerät bis zur Analyse in der Cloud. Praxisnahe Live-Demos ergänzen die Ausführungen.

Die Teilnahme am Vector CSM Messtechnik TechDay München und die Bewirtung sind kostenfrei.

