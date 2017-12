Merken Gemerkt

15.12.2017

VDI verleiht Benz-Daimler-Maybach-Ehrenmedaille Auszeichnung

Prof. Dr.-Ing. Rodolfo Schöneburg, Leiter Fahrzeugsicherheit, Betriebsfestigkeit und Korrosionsschutz Mercedes-Benz Cars, erhielt als 17. Fachexperte die höchste Ehrung der VDI-Gesellschaft Fahrzeug- und Verkehrstechnik (FVT). Im Rahmen der Tagung Fahrzeugsicherheit am 28. November 2017 überreichte der ehemalige FVT-Vorsitzende Christoph Huß die Benz-Daimler-Maybach-Ehrenmedaille an Schöneburg für seine herausragenden Leistungen im technisch-wissenschaftlichen Bereich und für sein Engagement in vielen Bereichen des VDI.

VDI-FVT ehrt Rodolfo Schöneburg mit höchster Auszeichnung (v.l.n.r.: Christof Kerkhoff, Rodolfo Schöneburg, Christoph Huß; Bild: VDI).

Schöneburg wurde am 30. Oktober 1959 in Ciudad Bolivar in Venezuela geboren, studierte Luft- und Raumfahrttechnik und promovierte an der Technischen Universität Berlin. Er ist Inhaber einer Honorarprofessur an der Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Dresden. Seit April 1999 ist er bei Mercedes-Benz als Centerleiter Fahrzeugsicherheit, Betriebsfestigkeit und Korrosionsschutz tätig. Er gilt als geistiger Vater des präventiven Insassenschutz-Systems Mercedes-Benz PRE-SAFE® in Serie. Auch Innovationen wie der Beltbag oder PRE-SAFE® Impuls Seite wurden von ihm verantwortet. Unter seiner Regie arbeitet auch das neue Technologiezentrum Fahrzeugsicherheit (TFS), das für zukünftige Crashtest-Konfigurationen ausgelegt ist.

Die VDI-Gesellschaft Fahrzeug- und Verkehrstechnik leitet Schöneburg seit 2011 als Vorsitzender.

