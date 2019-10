Merken Gemerkt

07.10.2019

am 26./27. November 2019 in Düsseldorf Veranstaltung

Am 26. und 27. November 2019 findet in Düsseldort das VDI-Event #nwing statt. Dort steht das Thema „New Work“ im Mittelpunkt und wird von Referenten aus Wirtschaft und Wissenschaft beleuchtet. In diesem Jahr steht unter anderem die Automobilbranche im Fokus, die enorme Transformations-Herausforderungen zu meistern hat.

© VDI Wissensforum

Laut VDI wird sich Technik in Zukunft viel stärker selbst konstruieren und dabei schneller, effizienter und materialsparender sein als der Mensch. Dieser muss sich mit anderen Qualitäten positionieren, um in seiner Arbeitssituation relevant zu bleiben – das gilt insbesondere für Ingenieure. Sie werden sich neu erfinden müssen – im Sinne eines Problemlösers in agilen, kundenorientierten Projekten. Dazu gehört auch die Umstrukturierung der Art und Weise der Zusammenarbeit. Klassische Abteilungen von heute werden in Unternehmen von morgen immer weniger präsent sein. Sie könnten ersetzt werden durch das Arbeiten in dynamischeren, bereichsübergreifenden Teams.

Die #nwing richtet sich dieses Jahr insbesondere an die Industrien Automobil und Maschinen-/Anlagenbau. Beide Branchen stehen vor enormen Transformationsherausforderungen. Bei großen Konzernen der Automobilindustrie entstehen aktuell „agile Inseln“ - der kulturelle Wandel und die digitale Transformation vollziehen sich daher nicht parallel und standortübergreifend.

Als ein Redner erörtert Martin Akar, Senior Consultant bei der Porsche Management und IT Beratung GmbH, was neu an New Work ist, welche Mythen sich um die Transformation ranken und welche Rolle der Ingenieur in der Gestaltung der Zukunft einnehmen muss. Marc Paczian, Solution Architect bei Dropbox, referiert über die Teamarbeit im digitalen Arbeitsumfeld und stellt digitale Werkzeuge als Produktivitätstools vor.

In Workshops lernen Teilnehmer praxisnahe Szenarien aus den beiden Industrien Automobil und Maschinen-/Anlagenbau kennen und können sich mit der Unternehmenstransformation und Methoden zur interdisziplinären Zusammenarbeit auseinandersetzen. Das weitere Programm beinhaltet neben Vorträgen, interaktiven Formaten und Workshops auch Führungen durch die Büroräume der VDI Wissensforum GmbH und Deloitte GmbH.

Die Teilnahmegebühr liegt bei 790 Euro zzgl MwSt.

