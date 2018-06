Merken Gemerkt

07.06.2018

VDI Konferenz Künstliche Intelligenz am 4./5. Juli 2018 Tagung

Am 4. und 5. Juli 2018 findet in Berlin die VDI Konferenz Künstliche Intelligenz statt. Mit Fachvorträgen, wissenschaftlichen Informationen und Praxisberichten werden Technologien der KI, von Business Intelligence und des Machine Learning beleuchtet.

Die Konferenz vermittelt mit zwei Paneldiskussionen und über 20 Vorträgen einen Überblick zum aktuellen Status der Implementierung von KI-Projekten. Flankiert wird die zweitägige Konferenz von einer Fachausstellung. Teilnehmer haben die Möglichkeit, vorab ihren konkreten Informationsbedarf zu formulieren und per „Matching“ durch die Veranstalter den direkten Kontakt zu einem kompetenten Ansprechpartner zu erhalten.

Autonomes Fahren

Groß ist der Stellenwert von KI für die Zukunftstechnologie des Autonomen Fahrens. Dr. Christoph Peylo, Leiter des Bosch Center for Artificial Intelligence, Robert Bosch GmbH, Stuttgart, wird im Zuge der VDI Konferenz zu dieser Thematik referieren. Gerade im Bereich Automotive liegt die Chance darin, in Gebiete vorzudringen, die wegen ihrer Komplexität für uns Menschen schwierig zu lösen sind.

Daten sind die Basis, müssen aber intelligent genutzt werden, um Wertschöpfung zu ermöglich. Es kommt darauf an, Konkretes und Mehrwert bringendes Wissen aus Daten zu ziehen, so der Bosch-Experte: „Große Datenmengen sind die Grundlage dafür, dass Maschinen aus Erfahrungen und Informationen lernen können. Ist die Lernphase abgeschlossen, kann ein automatisiert fahrendes Auto ein spielendes Kind zum Beispiel von einem rollenden Ball unterscheiden und selbstständig die Entscheidung treffen zu bremsen.“ Laut Dr. Peylo wird KI in zehn Jahren ein Stück Alltag geworden sein.

