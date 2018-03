Merken Gemerkt

28.03.2018

Varjo und Socionext kooperieren VR/XR-Lösungen

Socionext und Varjo arbeiten bei der Entwicklung der nächsten Generation von VR/XR-Lösungen zusammen. Grundlage des VR/XR-Headsets von Varjo ist die vom Unternehmen patentierte Technologie der „Human-Eye-Resolution Displays“ in Verbindung mit Milbeaut-Bildsignalprozessoren von Socionext.

Urho Konttori (links), Gründer und CEO von Varjo und Toshihiko Tanaka, President von Socionext Europe © Varjo/Socionext

Varjo hat ein Display für VR/XR-Headsets entwickelt, das Bilder mit 70 Megapixel bei einem Sichtfeld von 100 Grad visualisieren kann. Das geht über die Leistungsfähigkeit der aktuellen VR-Headsets der ersten Generation hinaus. Varjo nutzt die Tatsache, dass das menschliche Auge die Welt nicht über sein gesamtes Sichtfeld in hoher Auflösung wahrnimmt. Wirklich scharf sieht das Auge Bilder nur in einem kleinen Ausschnitt von etwa zwei Grad um das Zentrum des Gesichtsfelds. Genau diesen Ansatz nutzt Varjo für seine Mixed Reality (XR)- und Video-See-Through (VST)-Headsets. Mit diesen Headsets sieht der Nutzer die reale Welt, erweitert um AR-Inhalte, in einer Auflösung, die nahezu der Sehkraft des menschlichen Auges entspricht.

Da die für XR- und VST-Systeme benötigte Video-Prozessierung eine komplexe Aufgabe ist, hat sich Varjo für den Einsatz der Milbeaut-Bildsignalprozessoren von Socionext entschieden. Dank hochauflösender Video-pipelines, rasanter Verarbeitungsgeschwindigkeit und geringer Leistungsaufnahme sind Milbeaut-Bildprozessoren in der Lage, die erforderliche Auflösung und Bildqualität zu liefern. Socionext entwickelt seit fast zwei Jahrzehnten optimierte Lösungen für Bildverarbeitungsanwendungen für Digitale Spiegelreflexkameras, Smartphones und Videosysteme.

