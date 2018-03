Merken Gemerkt

21.03.2018

VariantWorld 2018 Tagungsprogramm online!

Das Programm der VariantWorld am 17. und 18. April 2018 in Leipzig ist ab sofort online verfügbar. Im Fokus stehen aktuelle Fragen rund um die erfolgreiche Steuerung von Varianten und Komplexität in Software und Systems Engineering.

Die Tagung bietet Experten eine branchenübergreifende Plattform für den Austausch von Erfahrungen und Erkenntnissen. Aktuelle Entwicklungen, Herausforderungen und Lösungen werden in Form von Fachbeiträgen und Best-Practice-Beispielen vorgestellt und diskutiert. Durch das Programm führt die Tagungsleiterin Prof. Dr. Ina Schaefer vom Institut für Softwaretechnik und Fahrzeuginformatik, Universität Braunschweig.

Die Themenschwerpunkte:

Prozesse und Methoden zur Steuerung von Variantenvielfalt und Produktkomplexität

Best Practices und Roll-Out Strategien in der Systementwicklung

Lösungen aus verschiedenen Branchen und Anregungen aus der aktuellen Forschung

Als Referenten mit dabei sind unter anderem Experten von Continental, EIGNER Engineering Consult, IBM, INVENSITY GmbH, Robert Bosch GmbH, SICK AG, Soley GmbH, Viessmann Heizsysteme GmbH und voelter – ingenieurbüro für softwaretechnologie.

Neben Vorträgen gibt es auch interaktive Angebote wie den Lösungsparcours und den „Open Space“. Im Lösungsparcours werden an verschiedenen Stationen aktuelle Problemstellungen aufgegriffen und Lösungsmöglichkeiten besprochen. Im „Open Space“ können Teilnehmer eigene Fragen und Themeneinbringen einbringen. Diese werden dann vom Fachbeirat gebündelt, so dass sich am zweiten Tag die Interessierten zu einem Thema finden und miteinander diskutieren.



Abgerundet wird die Tagung durch eine Abendveranstaltung in entspannter Atmosphäre, die viel Raum für vertiefende Gespräche und Networking bietet.

Das ausführliche Programm, weitere Informationen und die Möglichkeit zur Online-Anmeldung finden Sie unter www.variantworld.de