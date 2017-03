Merken Gemerkt

Merken

03.03.2017

VariantWorld 2017 Programm online!

© Fotolia.com/freshidea

Das Programm der VariantWorld am 10. und 11. Mai 2017 in Leipzig ist ab sofort online verfügbar. Im Fokus stehen aktuelle Fragen rund um das erfolgreiche Varianten-Management in Software und Systems Engineering.

Die VariantWorld bietet Experten eine branchenübergreifende Plattform für den Austausch von Erfahrungen und Erkenntnissen. Aktuelle Entwicklungen, Herausforderungen und Lösungen werden in Form von Fachbeiträgen und Best-Practice-Beispielen vorgestellt und diskutiert. Durch das Programm führt die Tagungsleiterin Prof. Dr. Ina Schaefer vom Institut für Softwaretechnik und Fahrzeuginformatik, Universität Braunschweig.

Themen sind unter anderem:

Neue Modellierungsansätze, Moderne Architekturen, Testfallpriorisierung

Standardisierung im Umfeld des Varianten- und Variabilitätsmanagements

Variantenmanagement in der PKW-Entwicklung, Produktkomplexität bei Hausgräten beherrschen, Effiziente Baukastensystemlösung in der Medizintechnik

Mit dabei sind Experten von BSH Hausgeräte GmbH, Daimler AG, Danfoss Drives A/S, Hella KGaA Hueck & Co., Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH, Robert Bosch GmbH, Siemens Healthcare GmbH und weiteren namhaften Unternehmen.

Abgerundet wird die Tagung durch eine Abendveranstaltung in entspannter Atmosphäre, die viel Raum für vertiefende Gespräche und Networking bietet.

Das ausführliche Programm, weitere Informationen und die Möglichkeit zur Online-Anmeldung finden Sie unter www.variantworld.de